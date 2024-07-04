TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'te incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Yerel

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'te incelemelerde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden TOBB Anaokulu'nu inceledi. Hisarcıklıoğlu, daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komiteleri istişare toplantısına katıldı.

04.07.2024 19:16
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'e geldi

BİLECİK - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden TOBB Anaokulu'nu inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol ile "154 İlçeye 154 Okul" projesi içerisinde yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bozüyük Anaokulu binasında incelemelerde bulunan TOBB Başkanı M.Rıfat Hisarcıklıoğlu, firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Başkan Hisarcıklıoğlu, burada meslek komiteleri istişare toplantısına katıldı. Başkan Hisarcıklıoğlu'nun Anaokulu incelemelerine, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları eşlik etti.

Kaynak: İHA

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