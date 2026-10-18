TOÇ Bir-Sen Zonguldak Şubesi başkanlığına Onur Can seçildi, şube Bartın\'ı da kapsıyor

TOÇ Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanlığı, 1. Olağan Genel Kurulunu geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Genel kurulda Onur Can, Zonguldak Şube Başkanlığına seçildi.

Tarım ve orman çalışanlarının yetkili sendikası TOÇ BİR-SEN'in Zonguldak Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu, 18 Ekim 2026 Pazar günü Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi.

Zonguldak ve Bartın illerindeki tarım ve orman çalışanlarını temsil eden şubenin ilk olağan genel kurulu, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandı. Genel kurula; Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Aras, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İdris Tetik, Öz Orman-İş Sendikası Bölge Başkan Vekili Muammer Aslan, Memur-Sen Zonguldak İl Başkanı Kamuran Aşkar ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı diğer sendikaların şube başkanları ile delegeler ve sendika üyeleri katıldı.

Genel kurulda sendikal çalışmalar, kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunması, çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar ve yeni dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen faaliyetler değerlendirildi. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda TOÇ BİR-SEN Zonguldak Şube Başkanlığına Onur Can seçildi.

Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan Şube Başkanı Onur Can, Zonguldak ve Bartın'daki tarım ve orman çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak, sorunlarına çözüm üretmek ve sendikal dayanışmayı güçlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Can, yeni dönemde birlik, beraberlik ve istişare anlayışıyla hareket ederek üyelerin her zaman yanında olacaklarını, sahadan gelen talepleri ilgili mercilere taşıyarak çözüm odaklı bir sendikal anlayış ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti.