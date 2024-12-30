Tokluk Sınırı Önerisi

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(MERSİN) - TBMM Dilekçe Komisyonu üyesi DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, yıllardır açlık sınırı, yoksulluk sınırının tespit edildiğini belirterek, "Ama bunlar bu ülkedeki milyonlarca yoksulun derdine derman olamadı. Bu nedenle benim farklı bir önerim var. Diyorum ki, gelin bu kez tokluk sınırı tespit edelim. Özellikle 22 yıllık AKP iktidarında zenginleşen sermaye gruplarının tokluk sınırını tespit edelim. Beşli çetenin tokluk sınırını tespit edelim. AKP'nin yandaşı bürokratların tokluk sınırını tespit edelim" dedi.

Yine yılda asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Zam oranı, TÜİK'in ocak ayının ilk haftasında açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranına göre belirlenecek.

Emeklilerin durumunun yüzdelik zamlarla düzelmeyeceğine, maaşlara seyyanen zam yapılması gerektiğini kaydeden DEM Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu üyesi Ali Bozan, şöyle konuştu:

"Görünen o ki AKP iktidarı son yerel seçimlerde halkın verdiği mesajı almış değil. İktidarın, son yerel seçimlerde emeklilerin ve asgari ücretlilerin verdiği dersi almadığı ortada. Emekli maaşıyla ilgili TÜİK verileri esas alınacak ama TÜİK yaklaşık 2.5 yıldır enflasyon rakamlarına esas aldığı sepeti açıklamayan bir kuruluş. Bu ülkede bizzat TÜİK eliyle emeklilerin, asgari ücretlilerin, memurların cebindeki para çalındı. TÜİK enflasyon rakamlarını gerçeğin neredeyse yarısı oranında bir enflasyon oranı açıklayan bir kuruluş. Önümüzdeki günlerde emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Şu ana kadar yapılan tartışmalara bakılırsa asgari ücretten çok uzakta bir emekli maaşı söz konusu olacak. Burada çok açık bir çelişki var. Hem devletin resmi kuruluşları hem bağımsız kuruluşlar hem sendikalar sürekli olarak açlık sınırını ve yoksulluk sınırını açıkladılar. Açlık sınırının dahi altında açıklandı bu ülkede milyonlarca asgari ücretliye verilecek ücret. Benzer bir durumun emekliler için de yaşanacağı açıkça ortada. Eğer yüzde 14, yüzde 15 gibi rakamlarda emeklilere zam yapılacak olursa bir sonraki seçimlerde bu iktidarı emeklilerin göndereceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Emekli sendikalarının seyyanen zam taleplerine katıldığını belirten Bozan, "Şu anda 12 bin 500 lira olan emekli maaşına yüzde 100 dahi zam yapsanız 25 bin lira olacak. 25 bin lira açlık sınırının altında bir rakam. Bu nedenle emekli sendikalarının taleplerinin karşılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hali hazırda mecliste dilekçe komisyonundayım. 2024 yılında meclis dilekçe komisyonuna en fazla talep emeklilerden geldi. Emekli derneklerinin ve sendikalarının emekli maaşlarının yükseltilmesi konulu dilekçeleri komisyona ulaştı. 100 binin üzerinde dilekçe geldi ama bu dilekçelerle ilgili Meclis Başkanlığı ve komisyon hiçbir şey yapmadı ve emeklilerin taleplerini görmezden geldi. Bu ülkede yıllardır asgari ücret tespit ediliyor, açlık sınırı tespit ediliyor, yoksulluk sınırı tespit ediliyor. Ama bunlar bu ülkedeki milyonlarca yoksulun derdine derman olamadı.

Bu nedenle benim farklı bir önerim var. Diyorum ki, gelin bu kez tokluk sınırı tespit edelim. Özellikle 22 yıllık AKP iktidarında zenginleşen sermaye gruplarının tokluk sınırını tespit edelim. Beşli çetenin tokluk sınırını tespit edelim. AKP'nin yandaşı bürokratların tokluk sınırını tespit edelim. Bunlar asgari ücretlinin, emeklinin, emekçinin, yoksulun cebinden, sofrasından daha ne kadar aldıklarında ne kadar çaldıklarında doyabilirler. Bu ülkedeki 85 milyon vatandaş ne yapsın da bunları doyurabilsin.

"Hadi buyursunlar kendileri bu ücretle geçinsinler"

Asgari ücrete ve emekli maaşları Meclis'te tartışılıyor, AKP'nin üst düzey bürokratları buna karar veriyor, saray ekibi, saray danışmanları buna karar veriyor. Asgari ücretliye 'sen git 22 bin 104 lira ile geçimini sağla' dediler. Emeklilere de diyor ki al bu 12 bin 500 lirayı bir ay boyunca geçin! Peki, sormazlar mı size? AKP'li milletvekilleri buyurun gelin, milletvekillerinin, emekli milletvekillerinin, bizzat sarayın, saraydaki danışman ordusunun, bakanların, bakan yardımcılarının, bürokratların tamamının maaşını gelin asgari ücrete ya da emekli maaşına eşitleyelim. Bu teklifi yaptığımızda AKP'lilerin yüzünde bir bakış görüyoruz, 'olur mu böyle şey, bu mümkün mü?' Bu mümkün değilse, '12 bin 500 lirayla ya da 22 bin 104 lira ile geçim olmaz' diyorsan o zaman senin de asgariye ücretliye, emekliye bu rakamları reva görmemen gerekiyor. Gerçekten 22 bin 104 lira geçim mümkünse, 12 bin 500 lirayla geçim mümkünse hadi buyursunlar kendileri bu ücretle geçinsinler."