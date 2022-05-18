Trafiğe tören düzenlemesi - Son Dakika
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Trafiğe tören düzenlemesi

18.05.2022 15:33
Trafiğe tören düzenlemesi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde araç trafiğine kapalı olacak olan yollar belli oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde araç trafiğine kapalı olacak olan yollar belli oldu.

19 Mayıs Perşembe günü, Tophane Saltanat Kapıdan başlayacak olan Gençlik Yürüyüşü'nün, Çakırhamam Kavşağını takiben Heykel Atatürk Anıtında son bulacağı açıklandı. Bu çerçevede Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre;

"19 Mayıs Perşembe günü saat: 10.00 ile 11.00 saatleri arasında, törenlerin yapılacağı alan ve çevresi ile Gençlik Yürüyüşü'nün yapılacağı güzergahta, trafik akımı (eski) Devlet Hastanesi önünden (Hasta Yurdu Caddesi) Temiz Caddesi (Kazım Baykal Cad.), Çakırhamam Kavşağı istikameti kapatılacak. Altıparmak Caddesinden Heykele çıkış kapatılarak Cemal Nadir Caddesi, (Demokrasi Meydanına) zorunlu dönüş verilerek Zafer Plaza trafik ışıkları istikametine kapatılacak. Demokrasi Meydanından Atatürk Caddesi istikametine varyant altı ve üstü kapatılarak Altıparmak Caddesine trafik akımı yönlendirilecek ve gerekmesi halinde yakın bağlantılar araç trafiğine kapatılacaktır" dedi.

19 Mayıs Perşembe günü Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri çerçevesinde de kapalı olacak olan yollar şu şekilde belirtildi;

"Kutlama yürüyüşünün başlayacağı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akuğur Marketi karşısı ile Fatih Sultan Mehmet Cami Kavşağı arası ve Nilüfer Belediyesi istikametinde yürüneceğinden, Fatih Sultan Mehmet Cami kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tuna Kavşağı arası bir yön, Kanuni Caddesi, İnebey Sokak, Emniyet Caddesi ve Cami Sokak güzergahındaki cadde ve sokaklar ile bağlantı yolları, saat 18.30 ile 20.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları, kapalı olacak yolları dikkate almaları uygun olacağı değerlendirilmektedir." - BURSA

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Kaynak: İHA

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