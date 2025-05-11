Trafik levhalarında anne sözleri
KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anneler Günü'ne özel olarak hazırladığı, trafik levhalarına yazılan anne sözlerini içeren video beğeni topladı.
Kocaeli şehir merkezindeki trafik levhalarına yazılan anlamlı ve içten sözlerle hazırlanan video, duygusal kurgusuyla izleyenleri hem gülümsetti hem de duygulandırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
Son Dakika › Yerel › Trafik Levhalarında Anneler Günü Sözleri - Son Dakika
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