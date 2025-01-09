MSB Kaynakları: " TSK, Suriye'nin Tişrin Barajı bölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › TSK'dan PKK/YPG'ye Kınama - Son Dakika
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