TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret - Son Dakika
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TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret

24.06.2022 17:27
TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret

TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari ve beraberindekiler, Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari ve beraberindekiler, Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Ensari'ye ziyarette; duayen gazeteci Salih Balcı, Mustafa Gürbüz ve Hakan Çiftci de eşlik etti. Vali Gökmen Çiçek; Başkan Ensari'ye ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'yi çok beğendiğini ve Kayserispor'a ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Başkan Oktay Ensari de Gökmen Çiçek'e yeni görevlerinde başarı dileğinde bulunarak, kısa bir Kayserispor sohbeti yaparak, şilt takdim etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret - Son Dakika
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