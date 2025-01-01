TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay'ın Annesi Vefat Etti - Son Dakika
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TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay'ın Annesi Vefat Etti

TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay\'ın Annesi Vefat Etti

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay'ın annesi Nafiye Koçbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 90 yaşındaki Nafiye Koçbay, Balıkesir'de toprağa verildi.

01.01.2025 15:05  Güncelleme: 15:19
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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay'ın annesi Nafiye Koçbay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in tanımış ailelerinden Koçbay ailesinden Nafiye Koçbay (90), bir süredir tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Koçbay'ın cenazesi, Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, TCDD çalışanları, STK temsilcileri, oda başkanları, spor camiasının yöneticileri ve sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay'ın annesi olan Nafiye Koçbay, Balıkesir'in tanınmış spor adamlarından Ali Reşat Çağan, İhsan Koçbay ve Sadiye Yüksel'in de annesiydi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay'ın Annesi Vefat Etti - Son Dakika

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