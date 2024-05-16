Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Türk Konseyine üye devletler arasındaki kardeşlik, dayanışma ve iş birliği bağlarını güçlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen ve bu yıl kardeş ülke Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında düzenlenecek Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısı da 20 Mayıs 2024 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştirilecek.

16.05.2024 16:32
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Türk Konseyine üye devletler arasındaki kardeşlik, dayanışma ve iş birliği bağlarını güçlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen ve bu yıl kardeş ülke Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TÜRKÜNİB üyesi üniversitelerle eşgüdüm toplantısı yapmak ve genel kurulda ele alınacak konulara dair görüş ve katkılar sunmak amacıyla Başkent Ankara'da düzenlenen toplantıya Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

Yükseköğretim alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi anlamında önemli fırsatlar sunan Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında düzenlenecek Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2024 tarihinde, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC) başkanlığında gerçekleştirilecek. Bu önemli toplantıya, Türk dünyasından 50'den fazla üniversitenin rektörü katılacak ve toplantıda TÜRKÜNİB'in gelecekteki faaliyetlerine ilişkin önemli konular ele alınacak.

Rektör Çomaklı: "Türk Konseyi, Eğitim ve Bilim Alanındaki İş Birliğine Büyük Önem Veriyor"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Konseyinin eğitim ve bilim alanındaki iş birliğine büyük önem verdiğini belirterek, bu alanların üye devletlerde sosyal değişim, ekonomik kalkınma ve refahın sağlanması için en başta gelen unsurlardan biri olduğunu ve Tük dünyasının genç nesilleri arasında ortak dil, tarih ve kültür değerleri etrafında ortak bilincin teşvik edilmesinde ve pekiştirilmesinde önemli bir köprü niteliği taşıdığını ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin gerek bulunduğu konum gerekse uluslararası öğrencileriyle ülke yükseköğretiminin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, bu ve benzeri organizasyonların üniversitenin tanınır ve görünürlüğüne katkı sunmasının yanında Türk Dünyası üniversiteleriyle de ilişkilerin en üst seviyeye çıkacağına inandığını belirterek dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Üniversiteler Birliğinin hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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