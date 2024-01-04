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Türk Harb-İş Sendikası Üyeleri Eylem Kararı Aldı - Son Dakika
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Türk Harb-İş Sendikası Üyeleri Eylem Kararı Aldı

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, üyelerinin ağır yaşam koşulları altında ezildiğini belirterek, eylemsellik sürecini başlattıklarını açıkladı. Sendika, Milli Savunma Sanayinde çalışan üyeleri için yemekhanelerde sesli protesto yapma çağrısı yaptı. Ayrıca, 8 Ocak'ta Ankara'ya yürüyüş düzenlenecek ve 27 Ocak'ta tüm üyelerin katılımıyla basın açıklaması yapılacak.

Türk Harb-İş Sendikası Üyeleri Eylem Kararı Aldı
04.01.2024 - 18:06,
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Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, "Derdimize derman aramak için çalmadığımız kapı, söylemediğimiz söz kalmadı. Bu yüzden, ağır yaşam koşulları altında ezilen üyelerimizin hakkını alabilmek için eylemsellik sürecimizi başlatıyoruz" dedi.

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığında örgütlü olan Türk Harb-İş Sendikası, Milli Savunma Sanayinde üyeleri için eylem kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini yürüyüşe davet ederek, bünyesindeki üyelere de yemekhanelerde sesli protesto yapma çağrısında bulundu

"Milli Savunma Sanayi işçilerinin tank, uçak, gemi ve denizaltı yapımı gibi önemli işlerde çalıştıklarını fakat geçinmekte zorluk çektiklerini ifade eden Soydan, "Her geçen gün artan ev kiraları, durmadan zamlanan raflar ve önüne geçilemeyen akaryakıt artışları Milli Savunmamızın görünmeyen kahramanı olan üyelerimizi nerdeyse yaşayamayacak hale getirdi. Bu anlamda, gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi ve temaslarımızı bir kenara bırakıyor, sesimizi duyurmak ve üyelerimizin hak ettiğini alabilmek için eylemsellik sürecimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm iş yerlerimizde çalışan arkadaşlarımıza öğle yemeğinde sesli protesto yapma çağrısında bulunuyorum"

İlk olarak, 8 Ocak tarihinde tüm şube başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerimizi ülkemizin başkenti Ankara'ya doğru yürümeye davet eden Soydan, "15 Ocak tarihinde teşkilatlı olduğumuz bütün iş yerlerimizdeki üyelerimizin iş yerlerini geç terk etme eylemi yapacağını açıklıyorum. Bunların yanı sıra, 17 Ocak tarihinde yine tüm iş yerlerimizde çalışan arkadaşlarımıza öğle yemeğinde yemekhanede sesli protesto yapma çağrısında bulunuyorum. 18 Ocak tarihinde de tüm iş yerlerimizde görevli arkadaşlarımızı mesai bitiminde; şube, bölge ve il temsilcilerimizce belirlenen alanlara yürümeye ve burada toplu basın açıklaması yapmaya davet ediyorum. Akabinde, 27 Ocak tarihinde Ankara'da tüm üyelerimizin katılımıyla sesimizi basına, kamuoyuna ve bütün Türkiye'ye duyuracağımızı ilan ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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