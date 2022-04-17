Türk Kızılay Manisa Şubesinden Yetimler Günü etkinliği - Son Dakika
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Türk Kızılay Manisa Şubesinden Yetimler Günü etkinliği

17.04.2022 13:16
Türk Kızılay Manisa Şubesinden Yetimler Günü etkinliği

Manisa'da Türk Kızılay tarafından 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla sevgi evlerinde kalan yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Manisa'da Türk Kızılay tarafından 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla sevgi evlerinde kalan yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün desteğiyle sevgi evlerinde kalan yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi. 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla Polis Evinde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ve davetliler akşam ezanın okunmasıyla dua ederek oruçlarını açtı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, programda yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 2013 yılı Aralık ayı itibariyle Ramazan ayının 15. gününü Dünya Yetimler Günü olarak belirlediğini ve İlk olarak 2014 yılında başlayan farkındalık çalışmalarının bu yıl sekizincisi gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin hassasiyetle öksüz ve yetim çocuklara kol kanat gerip, sahip çıktığını belirten Efendioğlu, Çocukların daha iyi şartlarda büyüyebilmeleri, özellikle de sevgi, şefkat ve merhametten mahrum kalmamaları için herkese görevler düştüğünü kaydetti.

Efendioğlu,"Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak bu akşam iftar sofrasında çocuklarımızla birlikte olmak amacıyla bu programı düzenledik. Programımızın hazırlanmasında en büyük desteği veren GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Kızılay Gönüllülerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, hiçbir çocuğun öksüz ve yetim kalmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor; tüm yetim ve öksüz yavrularımıza sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum." dedi.

Programa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İdari İşler Yöneticisi, Türk Kızılay Yöneticileri ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. personelleri katıldı. - MANİSA

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Kızılay, Manisa, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kızılay Manisa Şubesinden Yetimler Günü etkinliği - Son Dakika


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