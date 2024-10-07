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Türkeş Semineri Balıkesir'de

Türkeş Semineri Balıkesir\'de

Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'i anlattı; gençlerle projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

07.10.2024 18:29
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Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanlığı, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in Hayatı" konulu bir seminer düzenledi. Seminer, Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan'ın anlatımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Çalışkan, Başbuğ Alparslan Türkeş, 1950'lerde Türk milliyetçiliği ve ülkücü hareketin öncüsü haline gelmiş, 1965 yılında ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucu lideri olmuştur. MHP, Türkeş'in liderliği altında Türk milliyetçiliği ideolojisini yaymış ve Türkiye'nin siyasi hayatında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Etkinlikte, geleceğimizin teminatı olan gençlerle bir araya gelindi ve ortaöğretim ile üniversite düzeyinde yapılacak eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi yapıldı. Katılımcılar, Türkeş'in yaşamı ve düşünceleri hakkında bilgi edinirken, geleceğe yönelik projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Bu tür seminerlerin, gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda aktif rol almalarını desteklemek amacıyla düzenlendiği vurgulandı. Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanlığı, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak için çalışmalara aralıksız devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkeş Semineri Balıkesir'de - Son Dakika

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