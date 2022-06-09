Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: "Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor" - Son Dakika
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Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: "Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor"

09.06.2022 20:58

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: "Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor" Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan, "Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor" dedi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: " Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor"

ARDAHAN - Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan, "Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor" dedi.

Taştan, ilk 6 aylık dönemini basın ile paylaşarak, "Serhat Şehri Ardahan'ı en güzel şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Taştan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulmamış Kent konseylerinin kurulması için güçlü bir şekilde kamuoyu oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yerelde de Ardahan'la ilgili kendi çalışma alanlarında Kent konseyi olarak bir takım çalışmalar yaptıklarını söyleyen Taştan, son olarak Abdullah Gül üniversitesi ile iklim değişikliği konusunda ortaklaşa bir çalışma yaptık dedi. Bu çalışmayla ilgili sitemimiz var. Birincisi proje gelecek nesillerin iklim değişikliği konusundaki alışkanlıklarının değiştirilmesi ve çevreye duyarlılığın artırılmasına yönelik bir dizi atölye çalışmasının yapılması konusuydu. Gönül isterdi ki Ardahan Üniversitesi ile ortaklaşa bu çalışmayı yapalım. Fakat bu çalışmaya üniversite yönetimi ortak olmak istemedi.

Rektör mutsuz, ama koltuk sevdalısı

Başkan Taştan, Ardahan kendini dışa kapatmış, üstüne vazife olmayan konularla alakadar olan ve Üniversiteyi etkisiz kılmış bir üniversite rektörüyle karşı karşı olduğunu söyleyerek, "Ardahan Üniversitesinin insanları ve kendi de mutsuz bir rektörü var. Geçtiğimiz günlerde üniversitenin yapmış olduğu bir etkinlikte Rektörü atayan iktidar partisini Erzurum il başkanı temsil etti. ve bu şehir açısından bir skandaldı. Üniversite rektöründen onu atayan siyasi partinin mensubu olduğu il başkanı memnun değil, STK'lar memnun değil, vatandaş memnun değil. Üniversite çalışmıyor. İnsanlar yüzü gülmeyen ve çalışmasından memnun olmayan bir rektör ile karşı karşıya. Ardahan, Kendini dışa kapatmış, üstüne vazife olmayan konularla alakadar olan ve Üniversiteyi etkisiz kılmış bir üniversite rektörüyle karşı karşıyadır. Ardahan Üniversitesinde hiçbir bilimsel faaliyet söz konusu değil. Bu mutsuz rektör Ardahan tanıtım günlerinde bir gazeteciye verdiği mülakatta yaklaşık bir saat boyunca Ardahan Üniversitesinde yaptıkları bir resim çalışmasından bahsederek süreyi doldurdu. Bir şehirde bu kadar istenmeyen bir adamın mutsuz görüntüsü ortaya koyarak yine de burada kalma çabası göstermesi de koltuk sevdasından başka bir şey değildir" dedi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor

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Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: 'Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor' Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: 'Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor' Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı
Kaynak: İHA

Burak Taştan, Ardahan, Türkiye, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: 'Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan: "Ardahan'da istenmeyen Rektör Biber, üniversiteyi etkisiz kılmak için çabalıyor" - Son Dakika
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