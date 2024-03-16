Türkiye, Rusya'nın Kırım ilhakını kınadı

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Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhakının 10. yıldönümüne ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun gayrimeşru bir referandumla Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ilhakının 10. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yarımadanın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz." - ANKARA