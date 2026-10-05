Tuşba İlçe Müftüsü Demirtaş, Nurşin Camii cemaatine namaz ve cihat sohbeti yaptı - Son Dakika
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Tuşba İlçe Müftüsü Demirtaş, Nurşin Camii cemaatine namaz ve cihat sohbeti yaptı

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Tuşba İlçe Müftüsü Demirtaş, Nurşin Camii cemaatine namaz ve cihat sohbeti yaptı
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Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Yukarı Nurşin Camii'nde cemaatle sabah namazında buluştu. Namazın ardından cemaate seslenen Demirtaş, namaz, iman ve cihat konularına değindi; etkinlik çorba ikramıyla bitti.

Van'ın Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlenen 'sabah namazı' buluşmasında cami cemaatiyle bir araya geldi.

Tuşba İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen faaliyetleri kapsamında, Yukarı Nurşin Camii'nde cami cemaati ile sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Sabah namazının eda edilmesinin ardından cemaate hitap eden Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, "Sahabelerin hayatında namaz ve cihat, bizim hayatımızda namaz, iman ve cihat" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetinde namazın müminin hayatındaki önemine, imanın hayatin her alanına yansımasına ve Müslümanın Allah yolunda gösterdiği gayret ve fedakarlığa dikkat çeken Demirtaş, sahabe efendilerimizin örnek hayatlarından kesitler paylaştı. Program, yapılan sohbetin ardından cemaate çorba ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tuşba İlçe Müftüsü Demirtaş, Nurşin Camii cemaatine namaz ve cihat sohbeti yaptı - Son Dakika
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