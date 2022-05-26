Uçhisar Belediyesi ile İskele Belediyesi kardeş oldu - Son Dakika
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Uçhisar Belediyesi ile İskele Belediyesi kardeş oldu

26.05.2022 16:04
Uçhisar Belediyesi ile İskele Belediyesi kardeş oldu

Nevşehir'in Merkez ilçesine bağlı Uçhisar Belediyesi ile KKTC'da bulunan İskele Belediyesi arasında 'Kardeşlik Protokolü' imzalandı.

Nevşehir'in Merkez ilçesine bağlı Uçhisar Belediyesi ile KKTC'da bulunan İskele Belediyesi arasında 'Kardeşlik Protokolü' imzalandı.

İskele Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi arasında bağların ve işbirliğin güçlenerek geliştirilmesi için ilk adım olan protokol İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan tören ile imzalanarak hayata geçirildi. Törende konuşan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü "Kıbrıs'la tarih, kültür ve sosyolojik bağlarımız olduğundan dolayı, İskele Belediyesi ile kardeşlik protokolüne imza atmak bizim için önemli bir gelişme. Kardeş belediye olarak ilk çalışmamız 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra camiye dönüştürülen Turnalar Camisinin restorasyonunu aslına uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte bayanlarımız arasında gastronomi konusunda eğitim ve bilgi alışverişinde bulunulması için karşılıklı ziyaretlerimiz devam edecek. Yakın bir zamanda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu ve heyetini iade-i ziyaret için kasabamıza bekliyoruz. Protokolün her iki belediye için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise, "Hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm hemşerilerimizin karşılıklı ilişkimize katılma olanağını güvence altına alarak, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü evrensel kurallarına ve ülkelerimiz arasında süregelen ilişkilere uygun olarak şehirlerimizi birbirine kardeş belediye ilan ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kardeş kent belediye protokolü imzalandı. - NEVŞEHİR

Uçhisar Belediyesi ile İskele Belediyesi kardeş oldu
Uçhisar Belediyesi ile İskele Belediyesi kardeş oldu
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Kaynak: İHA

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