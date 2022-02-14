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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Adana'da - Son Dakika

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Adana'da

14.02.2022 14:56
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Adana'da

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, ülkelerinin toprak bütünlüğüne değişmez desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, ülkelerinin toprak bütünlüğüne değişmez desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Vasıl Bodnar, Türkiye Ukrayna Dostluk Ormanı'na fidan dikim törenine katılmak üzere Adana'ya geldi.

Büyükelçi Bodnar'ın Adana ziyareti Adana Valisi Dr. Süleyman görüşmesiyle başladı. Büyükelçi, ülke toprak bütünlüğüne değişmez desteği için Türkiye'ye teşekkür edip Ukrayna'nın çevresindeki durum ve son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gerçekleşen görüşmede, bölgelerarası işbirliğinin güçlendirilmesi, Adana ile Zhytomyr arasında ilişkilerin kurulması, Ukrayna ile Türkiye arasında bölgesel düzeyde direk iş temaslarının geliştirilmesi konularına vurgu yapıldı.

Büyükelçi Bodnar, Başkan Akay'a Adana'daki Ukrayna diasporasına ve Lina Kostenko Parkının açılışına desteği için teşekkür etti ve bir dizi gelecek ortak projeleri görüştü.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, ardından Türkiye Ukrayna Dostluk Ormanı'ndaki fidan dikim törenine katıldı. - ADANA

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Adana'da
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Adana'da

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Türkiye, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Adana'da - Son Dakika


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