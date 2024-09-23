Ukrayna'da Telegram Yasaklandı - Son Dakika
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Ukrayna'da Telegram Yasaklandı

Ukrayna, devlet çalışanları için Telegram'ı ulusal güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

23.09.2024 13:32
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Ukrayna'da devlete ait tüm cihazlarda mesajlaşma uygulaması Telegram yasaklandı.

Lübnan'da Hizbullah'a ait cihazların patlatıldığı eş zamanlı saldırıların ardından, iletişim cihazlarının güvenilirliği dünyada gündem oldu. Ukrayna Ulusal Siber Güvenlik Koordinasyon Merkezi, hükümet çalışanlarının, askeri personelin, güvenlik ve savunma çalışanlarının, kritik altyapı çalışanlarının devlet tarafından verilen cihazlarda mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklandığını duyurdu. Söz konusu yasak, Cuma günü Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklamanın ardından yürürlüğe girdi.

Perşembe günü düzenlenen güvenlik ve savunma toplantısında, Telegram'ın Rusya tarafından siber saldırılar, kimlik avı, kötü amaçlı yazılım yayma, konum belirleme ve füze saldırılarını kalibre etmek için aktif olarak kullandığı belirtildi. Uygulamayı resmi görevlerinde kullanan bazı kişiler için istisna uygulanacağı belirtilirken, Ukraynalılar uygulamayı kişisel cihazlarında kullanmaya devam edebilecek.

"Telegram bir ulusal güvenlik meselesidir"

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kyrylo Budanov yaptığı açıklamada, Rus istihbarat servislerinin silinen mesajlar da dahil olmak üzere kullanıcıların kişisel mesajlarına ve kişisel verilerine erişebildiğini ifade ederek, "Her zaman ifade özgürlüğünü savundum ve savunmaya devam ediyorum, ancak Telegram konusu bir ifade özgürlüğü meselesi değil, bir ulusal güvenlik meselesidir" dedi.

Uygulama Ukrayna'da mesajlaşma dışında Rus hava saldırıları hakkındaki güncellemeler de dahil olmak üzere haberlerin takibi için de yaygın olarak kullanılıyor. Telegram'ın ülkede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanı sıra Ukraynalı yetkililer tarafından halkla etkileşim kurmak ve savaş gelişmelerinin iletmesi için en çok kullanılan uygulamalardan biri olduğu biliniyor.

Telegram, Rusya doğumlu Pavel ve kardeşi Nikolai Durov tarafından 2013 yılında geliştirildi. 1 milyara yakın kullanıcısı olan Telegram, özellikle Rusya, Ukrayna ve bölge ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor. - KİEV

Kaynak: İHA

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