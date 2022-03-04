Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor

04.03.2022 00:57
Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor

Ukrayna'dan kurtarılarak Türkiye'nin tahliye uçağıyla Bükreş'ten İstanbul'a getirilen Türk asıllı Alman vatandaşı Cüneyt Eren, "Almanya hiç aramadı.

Ukrayna'dan kurtarılarak Türkiye'nin tahliye uçağıyla Bükreş'ten İstanbul'a getirilen Türk asıllı Alman vatandaşı Cüneyt Eren, "Almanya hiç aramadı. Covid-19 zamanı bir kere aramışlardı ama savaş zamanı aramalarını beklerdim aramadılar ama Türkiye sağ olsun yardım etti" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 8'inci gününde de sürerken Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının başta Romanya olmak üzere çevre ülkeler üzerinden tahliyesi devam ediyor. Önce karayoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e getirilen vatandaşlar, buradan da uçaklarla İstanbul'a getiriliyor. Türk vatandaşlarının yanı sıra imkanlar dahilinde talepte bulunan yabancı ülke vatandaşları ve çifte vatandaşlıkları bulunan vatandaşlar da tahliye uçaklarıyla Türkiye'ye getiriliyor.

"Almanya hiç aramadı, savaş zamanı aramalarını beklerdim aramadılar ama Türkiye sağ olsun yardım etti"

Bu kapsamda Kiev'den kurtarılarak uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Türk asıllı Alman vatandaşı Cüneyt Eren, tahliye sürecinde yardım çağrısını yanıtsız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür etti. Eren, "Çocuklarımla böyle bir şeyi yaşamış olmaktan dolayı anlatılmaz tedirgin edilmiş duygular. Onların canını kurtardığım için mutluyum. Ben normalde Alman vatandaşıyım. Almanya hiç aramadı. Covid-19 zamanı bir kere aramışlardı ama savaş zamanı aramalarını beklerdim aramadılar ama Türkiye sağ olsun yardım etti. Sadece bize değil Kırgız, Azerbaycan hemen hemen herkese yardım etti, yer ayarladılar" şeklinde konuştu.

"Türk hükümeti buraya gelmemize yardım etti"

Kızı Divina ile birlikte İstanbul'a gelen Janna Ushkova ise "Benim eşim Türk. O ve Türk hükümeti buraya gelmemize yardım etti. Türkiye harika bir ülke. Buraya gelmemiz büyük bir şans. Türkiye bize çocuklarımıza ve ülkemize çok yardım etti teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor - Son Dakika


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