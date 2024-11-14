Ula Sarımsağında İmece Üretim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ula Sarımsağında İmece Üretim

Geniş Video İzle

Muğla'da Ula sarımsağı için hibeli tohum dağıtımıyla imece usulü üretim destekleniyor.

14.11.2024 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coğrafi işaretli Ula sarımsağında imece usulü üretim

MUĞLA - Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl başlattığı Muğla'nın coğrafi işaretli ürünlerinden "Ula Sarımsağı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle devam ediyor. Proje kapsamında, Ula'da sarımsak üretimi yapan 6 üreticiye yüzde 100'ü hibeli 400 kilogram sarımsak tohumu teslim edildi.

Ula İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bugün 4 üreticimize burada Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamaları Daire Başkanlığının destekleri ile yaklaşık 6 çiftçi ile ve aynı zamanda Ula Sarımsak Derneği Başkanlığının destekleri ile üreticilerimiz ile buluşturuyoruz. Biz size gübre veriyoruz, destekliyoruz, ürün olacak, siz de ürününüzün üçte birini bize vererek yeni ekim alanları oluşturacağız. Tam bir dayanışma ve imece yoluyla. Ula sarımsağı kendine has özellikleri ile, 12 diş olması, aroması, içindeki besin ve mineralleri ili Türkiye'nin bir numarası olmaya aday bu sarımsağı daha çok üretip katma değer oluşturarak üreticilerimizin gelir elde etmesi ile satıya sunulması en büyük hedefimiz" dedi.

Ula ilçesinin doğal ve geleneksel yapısıyla ticaret, turizm, tarım ve hayvancılık sektörlerinin tümünü bünyesinde barındıran özel ve özgün bir ilçe olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 2024 yılında coğrafi işaret alan Ula Sarımsağı, kendine has tadı ve aroması ile ilçenin bir diğer zenginliği olduğunu kanıtladığını açıkladı.

Ula Sarımsağında İmece Üretim
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Muğla, Yerel, Tarım, Ula, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ula Sarımsağında İmece Üretim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Almanya’da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:15 Zeynep Bastık ’’en seksi Türk kadını’’ seçildi, sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü
09:13 Cübbeli Ahmet’in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti
09:11 Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar
09:05 Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 20:54:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ula Sarımsağında İmece Üretim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.