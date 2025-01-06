Ülker'in ESG Başarısı İki Yıldır Sürdürüyor - Son Dakika
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Ülker'in ESG Başarısı İki Yıldır Sürdürüyor

Ülker\'in ESG Başarısı İki Yıldır Sürdürüyor

Ülker, LSEG'in ESG değerlendirmesinde iki yıl üst üste birinci oldu, sürdürülebilirlikte liderliğini sürdürdü.

06.01.2025 11:59
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Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker; uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG'in (London Stock Exchange Group) çevresel, sosyal ve yönetişim performansı değerlendirmesinde ikinci kez kendi kategorisinde birinciliğe yükseldi.

Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG'in (London Stock Exchange Group) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG- Environmental, Social-Governance) performansına ilişkin değerlendirmesi açıklandı.

İsrafsız şirket kültürüyle uzun yıllardır sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Ülker, Ocak 2024'ten sonra, Ocak 2025 itibarıyla da kendi kategorisinde değerlendirilen 484 şirket arasında en yüksek puanı alarak ikinci kez dünya birinciliğine yükseldi. Ülker ayrıca, Borsa İstanbul'da tüm sektörlerden şirketler arasındaki liderliğini devam ettirdi.

LSEG değerlendirmesinde, şirketlerin enerji, su, emisyonlar, atık yönetimi, insan hakları, iş gücü, kurumsal sosyal sorumluluk, tedarik zinciri, sorumlu üretim gibi başlıklarında 100'ü aşkın performans kriterini göz önünde bulunduruyor.

"ESG başarımız uluslararası platformda yeniden tescil edildi"

Ülker CEO'su Mete Buyurgan, çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki sürdürülebilirlik performanslarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda lider konumda olduklarını belirtti. Buyurgan şöyle devam etti: "Ülker'de dirençli bir küresel gıda sistemi oluşturma hedefine ulaşmak için güçlü yönetişim yapımızı geliştirmeye ve sürdürülebilirlik riskleri karşısında dayanıklılığımızı artırmaya odaklandık. Çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarının tümünde, bizi dönüştürdüğüne inandığımız sürdürülebilirliği merkeze aldık. Bunları yaparken kendi içimizdeki uygulamalarla, sektör ve topluma örnek teşkil eden projelerle hem çevresel sürdürülebilirlik hem toplumsal fayda sağladık. ESG kapsamında kriterleri yerine getirme konusundaki hassasiyetimizin LSEG'in performans değerlendirmesiyle, uluslararası platformlarda bir kez daha tescil edilmesinden mutluluk duyduk. Borsa İstanbul'da sektör ayrımı olmaksızın tüm şirketler arasında yine 1. sırada yer almak bizleri ayrıca sevindirdi. 2024'te gerçekleştirdiğimiz 7 yıl vadeli 550 milyon ABD doları değerindeki sürdürülebilirlik bağlantılı yurt dışı tahvil ihracımız, uluslararası yatırımcıların bize güvenini göstermiş, bizleri motive etmişti. Bundan sonra da finansal performansı güçlü tutarken, çevik yönetim anlayışımızla üretim, tedarik ve lojistik alt yapımızı sürekli geliştirmeye, yaşanabilir bir dünya için AR-GE, inovasyon ve dijitalleşmeyle sürdürülebilirlik alanında yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ülker'in ESG Başarısı İki Yıldır Sürdürüyor - Son Dakika

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