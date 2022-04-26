Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi. - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi.

26.04.2022 22:10
Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bir iftar yemeği verilirken, yemeğe katılım oldukça yüksekti.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bir iftar yemeği verilirken, yemeğe katılım oldukça yüksekti.

Bandırma Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilen iftar yemeğinde ülkücüler bir araya geldi. Yemek sonrası kısa bir değerlendirme yapan Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Özkurtbay, " Bandırma Ülkü Ocakları olarak düzenlemiş olduğumuz birlik ve beraberlik yemeğinde maddi,manevi desteğini esirgemeyen tüm ülkudaşlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.

İftar yemeğine Yönetim Kurulu ile katılan MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ise, " Bandırma Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen iftar yemeği programına MHP Bandırma İlçe yönetimimiz ile birlikte katılım sağladık. Birlik ve beraberlik adına sergilenen bu güzel program İçin Bandırma Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Uğur Özkurtbay ve Değerli Yönetimine Teşekkürlerimi sunuyorum. Birliğimiz Daim olsun. Varolsun Ülkü ocakları " şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi.
Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi.

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Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı

Ülkü Ocakları, Balıkesir, Bandırma, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi. - Son Dakika


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