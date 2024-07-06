Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'nin İlk Mezunu Kaymakam Olarak Atandı

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Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Ali Partal, yıllar sonra Osmangazi Kaymakamlığı olarak hizmet vermeye başlayan okuluna kaymakam olarak atandı. Okulunun ilk mezunları ile bir araya gelen Partal, 50 yılın ardından mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun olan Ali Partal, 1991 yılında girdiği kaymakamlık sınavını kazanarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Denetçisi olarak göreve başladı. Daha sonra çeşitli illerde kaymakam ve vali yardımcısı olarak görevine devam eden Partal, 1988 yılında Osmangazi Kaymakamlığı olarak hizmet vermeye başlayan okuluna 2021 yılında kaymakam olarak atandı.

Mezun olduğu okulda görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, "Bu bina iktisadi ve idari bilimler fakültesiydi. Ben de bu binaya 1986 yılında kayıt yaptırdım ve 1990 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. 1991 yılında açılan kaymakamlık sınavını kazanarak, Uludağ Üniversitesi'nin ilk kaymakamı oldum. 35 yıl sonra aynı binada kaymakam olarak buraya atandım. Heyecan verici ve farklı duygularla burada göreve başladım. Bugün de 1974 mezunları ile bir araya gelmekten mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Fakültenin ilk mezunları kaymakamlık binasında yeniden mezuniyet yaşadı

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ilk mezunları, 50 yıl sonra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ile bir araya geldi. 1974 yılında mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler, yıllar sonra eğitim gördükleri okulu gezerek eski günleri yad etti. Okulu gezen mezunlar kaymakamlık bahçesinde yeniden cübbe giyerek, kep fırlattı. 50 yılın ardından yeniden mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin kep töreni renkli anlar yaşattı.

"50 yıl aradan sonra okulumuzun ilk mezunlarına tören yaptık"

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği (BİMED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, "Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1970 yılında bu binada kuruldu. Bugün de 50 yıl aradan sonra bu okulun ilk mezunlarına tören yaptık. Cübbe ve kep giydirdik. 50 yıl sonra okudukları okuldalar. Kaymakamımız da bu okul mezunu, burada okudu şimdi de aynı binada kaymakamlık yapıyor. 50 yıl aradan sonra mezunlarımızla aynı duyguları yaşamak bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı. - BURSA