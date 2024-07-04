Ümraniye\'deki Öğrenciler LGS\'de 500 Tam Puan Aldı

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Ümraniye'deki çeşitli okullarda eğitim gören 3 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan aldı. Başkan Yıldırım'ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaşan öğrenciler, eğitime sağladığı destekten dolayı kendisine teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2 Haziran'da iki oturum şeklinde yapılan sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren öğrenciler belli oldu. Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı. Ümraniye'deki çeşitli okullarda eğitim gören ve merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenciler Muhammed Bahadır Oğuz, Mercan Gürpınar ve Eren Zeytun adlarını Türkiye birincileri arasına yazdırdı.

Mutluluklarını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'la paylaşmak isteyen öğrenciler, kendisini ziyaret ederek, 4 yıllık emeklerinin karşılığını almanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Başkan Yıldırım ise, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başarının bir tesadüf olmadığının altını çizen Yıldırım, sınava hazırlık sürecinin bir ekip işi olduğunu, uzun süren disiplinli ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu söyledi. Ziyaret, Başkan Yıldırım'ın öğrencilere çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.

Öğrenciler, yerleştirme tercihlerini 17 Temmuz'a kadar yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. - İSTANBUL