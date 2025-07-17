Üniversite Öğrencilerinden Maket Sunumu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı öğrencileri Feyzanur Keleş, Busenur Aygün, Zeynep Beklen, Betül Aydeniz, T. Ömer İkinci, Nurgül Sarıgül, Zafer Geçmez'in yapmış olduğu Rektörlük bina maketi, rektörlük makamında öğrenciler tarafından Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e sunuldu.

Rektörlük makamında gerçekleşen takdime MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, öğrencilere eşlik etti. Rektör Yardımcısı A. Ercan Ekinci'de takdimde hazır bulundu.

Öğrenciler tarafından titizlikle hazırlanan maket, üniversitenin yerleşkesindeki rektörlük binasının özgün mimarisini yansıtacak şekilde tasarlandı. Rektör Levent, öğrencileri tebrik ederek yapılan çalışmanın hem estetik hem de teknik açıdan başarılı olduğunu ifade etti. Bu tür uygulamaların öğrencilerin mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Akın Levent, emeği geçen öğrencilere ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

Takdimin ardından hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaret son buldu. - ERZİNCAN