Üniversitedeyken sevdiğine hediye alamayan çiçekçiden 'Askıda Çiçek' kampanyası - Son Dakika

Üniversite yıllarında sevdiğine hediye alamayan çiçekçi, Sevgililer Günü'ne özel 'Askıda Çiçek' kampanyası başlattı. İmkanı olmayanlara ücretsiz çiçek veren Tansel Bahat, yıllar önce yaşadığı olayı başkalarının da yaşamamasını istediğini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı. Klasik hale gelen güller ve çiçekler de raflardaki yerini aldı. Üniversite Mahallesi'nde çiçekçi dükkanı bulunan Tansel Bahat'ın Sevgililer Günü'ne özel yaptığı ilginç kampanya ise görenleri şaşırtıyor. Üniversite yıllarında maddi imkansızlıktan dolayı sevdiğine hediye alamayan Bahat, başkalarının da aynı duruma düşmemesi için 'Askıda Çiçek' kampanyası başlattı. İçinde her türden çiçeğin bulunduğu sepetten isteyenler ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Bahat, güzel bir jestle mutluluklarına ortak olduğu gençler tarafından takdir edildi.

"Kız arkadaşıma bir hediye alamamıştım ve çok üzülmüştüm"

Askıda Çiçek kampanyası ile ilgili bilgi veren Tansel Bahat, "Sevgililer Günü'ne özel olarak bir güzellik yapalım dedik ve 'Askıda Çiçek' kampanya başlattık. Kız arkadaşına veya sevdiğine çiçek almak isteyen, parası da olmayan bu sepetten alıp sevdiğine çiçek alıp verebilir. Üniversitenin karşısındayız ve insan sirkülasyonu ve öğrencilerinin yoğun olduğu bir bölge. Bazı öğrencilerimizin durumları iyi olmayabilir. Kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın, kimseyi küçümsemek istemiyoruz. Özellikle öğrenciler de sevdiklerine buradan bir şey alıp hediye etsinler diye bu kampanyayı başlattık. Bu kampanyayı yapmamızın sebebi, üniversitede okurken kız arkadaşıma bir hediye alamamıştım ve çok üzülmüştüm. O yüzden başlattığımız bu kampanya hayırlı olur" dedi.

"Askıda ekmek ve kıyafet görmüştüm ama çiçeği ilk defa gördüm"

Yoldan geçerken yazıyı fark ettiğini dile getiren vatandaşlardan Mertcan Marata, "Geçerken yazı gözüme ilişti. Askıda ekmek, sonra askıda kıyafet gördüm ama çiçeği ilk defa gördüm. Güzel bir jest. Sevgilisine hediye almak isteyip de alamayanlar için güzel bir kampanya. Ben de bir gül aldım" diye konuştu.

"Daha önce böyle bir şey görmemiştik"

Sepetten sevdiğine gül alan bir vatandaş, "Güzel bir kampanya. Daha öncesinde böyle bir şey görmemiştik. Sağ olsun, esnaf kardeşimiz böyle güzel bir kampanya yapmış. İnanın ki ihtiyacı olan birçok insan vardır. Teşekkür ve tebrik ederiz" şeklide konuştu.

Bahat'ın komşusu esnaf Emin Aykılıç ise kampanyayı beğendiklerini ve desteklediklerini söyledi. - ELAZIĞ