Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı

14.04.2022 16:49
Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı

Ürgüp Belediyesi son günlerde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan Temenni Tepesi haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Ürgüp Belediyesi son günlerde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan Temenni Tepesi haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Bilindiği üzere, önceden ticari parsel ve dükkan olan bahsi geçen alan kaya ve moloz yığınlarından temizlenmiştir. Temizlik çalışmaları sonrasında yol boyunca uzanan dükkanların arkasında ve bu dükkanlara birleşik kaya oyma mekanlar ortaya çıkmış ve Kapadokya Alan Başkanlığının talebi ile rölöve öncesi temizlik çalışmalarına geçilmiştir. Yapılan yalan haberlerde gösterilmeye çalışıldığı gibi kaya mekanlar tahrip edilmemiştir. Alınan rölöve ve belgelendirme çalışmalarıKapadokya Alan Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra Ürgüp Belediyesi Temenni Dükkan Projesi, yeni tadilatlı haliyle tamamlanma aşamasına gelmiştir. Projenin yeni haliyle, eski yerleşimlerden kalan kaya oyma mekanların tamamı rahatlıkla görülebilir duruma gelmiştir. Ayrıca belediyemiz tarafından, onaylı kentsel tasarım projesinde olduğu gibi ahşap yürüyüş yolları ile Temenni eteklerini turizme kazandırmak amacıyla temizlik çalışmaları devam etmekte olup, mesnetsiz iddialardaki gibi koparılan kayalarla binaya kaplama yapılmamaktadır. Temenni; sosyal medyada gösterilmek istendiği ve CHP vekili tarafından iddia edildiği gibi, yeni imara açılan veya doğal sit alanı ve peribacaları arasında imara açılmak istenilen bir yer değildir. Temenni Tepesi ve çevresi yüzlerce butik otel, konut, dükkan, han, restoran ve benzeri yapıyı barındırmakla birlikte, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Söylendiği üzere doğal sit alanının ortasına beton atılmış değildir. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile Ürgüp Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan yüzlerce yapı, restore edilerek yeniden kullanıma açılmıştır. Dönemin CHP'li yönetimi tarafından çalışmaları başlatılan ve 26/01/2012 tarihinde 96 sayılı Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanan Temenni Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde iki yeni han yapılması planlanmıştır. Ancak burada bahsi geçen han, sosyal medyada iş hanı olarak gösterilmeye çalışılsa da aynı aks üzerinde yüzyıldan fazladır ayakta duran, restore edilerek kullanımına devam edilen konaklama için kullanılan eski yapılardır. Yukarıda ispat edildiği üzere CHP il ve ilçe yönetiminin, alanın bu inşaat için riskli alandan çıkarıldığı iddiası tamamıyla gerçek dışıdır" denildi. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı
Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı
Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı
Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı

YORUMLAR
500
Sivasspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması! Sivasspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması! TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ürgüp Belediyesi, Nevşehir, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:47 Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 18:23:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement