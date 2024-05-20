Uşak Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Kahvaltıda Buluştu

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım mahalle muhtarları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Atapark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa Başkan Yalım'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan ve Serdar Arıcan, birim müdürleri ve 29 Mahalle muhtarı katıldı. Kentin gelişimi ve sorunların acilen çözüme kavuşması için muhtarlarla ortak çalışmalar yürütüleceğine değinen Başkan Yalım, "Muhtarlarımızın istekleri bizim için önemli. Tüm ilgili birim müdürlerime de gereken talimatları verdim, hepimiz gereken özveriyi göstereceğiz. Muhtarlarımızdan da daire müdürlerimizle irtibat halinde olmalarını istiyorum" diye konuştu.

Uşak'ta en önemli sorunun alt yapı sorunu olduğunun altını çizen Başkan Yalım; "Yirmi dokuz mahalleden sorumluyuz. Mahallelerimizdeki eksiklikleri bir an önce tespit edip yapılması gerekenleri yapacağız" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketine de değinen Başkan Yalım; "Su birikmesi olan yerlerde nokta atışı çözümler üreterek sel olmasının önüne geçeceğiz" dedi.

Şehrin yollarında bozuk olan kısımların düzeltilmesi için çaba sarf edeceklerini söyleyen Başkan Yalım; "Atıl durumda olan taş üretim fabrikamızı en kısa sürede tekrar aktif hale getireceğiz. Mahallelerde bulunan bozuk yolları kendi imkanlarımızla bir an önce düzelteceğiz" dedi. Üç - dört yılda bir asfaltları yenilemek yerine Uşak Belediyesi bünyesine bir taş basma makinesi kazandıracaklarını belirten Yalım, bu sayede kendi taşlarını üreterek hem maliyeti düşüreceklerini hem de zamandan tasarruf ederek daha hızlı bir hizmet kalitesi sunacaklarını vurguladı.

Programda birden fazla konuya yer veren Başkan Yalım, halk ekmeğin yanı sıra halk süt ve halk yumurtayı da Uşaklılarla buluşturacağını müjdeledi. Öte yandan otobüs hatlarında bazı değişiklikler yapacaklarını hatırlatan Yalım; " İl komisyonumuz ile yeni güzergahları belirleyeceğiz. Vatandaşlarımızın ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

Uşaklıların hava şartlarından etkilenmeden rahat alış veriş yapabilmesi için pazar yerlerinin üstünü kapalı hale getireceklerini de söyleyen Yalım; "Uşak Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl bitmeden dört pazar yerimizin de üstünü kapatmış olacağız. Her şey vatandaşlarımız için" diye konuştu. - UŞAK