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Üsküdar Belediyesi karla mücadele ekiplerini balık ziyafetinde buluşturdu - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi karla mücadele ekiplerini balık ziyafetinde buluşturdu

28.01.2022 00:57
Üsküdar Belediyesi karla mücadele ekiplerini balık ziyafetinde buluşturdu

Üsküdar Belediyesi, İstanbul'da yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı vatandaşların mağdur olmaması için toplamda 732 personel ve 203 araçla canla başla çalıştı.

Üsküdar Belediyesi, İstanbul'da yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı vatandaşların mağdur olmaması için toplamda 732 personel ve 203 araçla canla başla çalıştı. Karla mücadele çalışmalarında yer alan ekip ile balık ziyafetinde buluşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, mesai arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Üsküdar Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca gündelik hayatın ve ulaşımın sekteye uğramaması için yaptığı çalışmalarla Üsküdarlılardan tam not aldı. 142 personel, 11 adet kar küreme, 37 adet tuzlama aracı ve 21 adet iş makinesi ile ilçe genelinde yüzde 85 oranında yol açıklığı sağlayan Üsküdar Belediyesi, don tehlikesine karşı 120 personel ile gece çalışmalarını da sürdürdü.

Bin 789 noktada kar küreme işlemi gerçekleştiren Üsküdar Belediyesi, yolda kalan vatandaşların evlerine ulaştırılması konusunda destek sağladı ve 43 evsiz vatandaşı Üsküdar ve çevre ilçelerdeki otellere yönlendirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü de iş başındaydı

Üsküdar Belediyesi, yoğun kar yağışında Üsküdar'da yaşayan her canlı için canla başla çalıştı. 732 personel ve 203 aracın görev aldığı çalışmalarda Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden 17 personel ve 5 araç sahadaydı. Toplamda 375 kg mama dağıtımı yapan Üsküdar Belediyesi, 27 kedi ve 13 köpeğe müdahale ederek yaşamlarını kurtardı.

Ekibe balık ziyafeti

Karla mücadele çalışmalarında yer alan ekip ile balık ziyafetinde buluşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, mesai arkadaşlarına teşekkürlerini sundu. Hilmi Türkmen Twitter'da yaptığı paylaşımda da "4 gündür günde 18 saat mesai, 3-4 saat uykuyla çalıştılar. Birçoğu eve bile gidemedi ama açmadık cadde, sokak bırakmadılar. Sokaktaki her bir can için canla başla çalıştılar. Üsküdar'ımızın gönül elçileri ile balık ziyafetinde buluştuk, teşekkür ettik. Allah sizden razı olsun" yazısıyla teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

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Üsküdar Belediyesi, İstanbul, Tragger, Üsküdar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üsküdar Belediyesi karla mücadele ekiplerini balık ziyafetinde buluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi karla mücadele ekiplerini balık ziyafetinde buluşturdu - Son Dakika
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