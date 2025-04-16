Usta'dan Karaca'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
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Usta'dan Karaca'ya Sert Eleştiri

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AK Parti'li Usta, Karaca'nın Meclis'teki eylemini 'korsan' olarak nitelendirdi ve eleştirdi.

16.04.2025 19:36
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AK Parti Grup Başkanvekili Usta: "Hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararını Meclis Genel Kurulu'nda okutmasına ilişkin, "Hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır" dedi.

TBBM AK Parti Grubu'nda açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin verdiği hak ihlali kararını Meclis Genel Kurulu'nda okutmasına ilişkin, "TBMM millet iradesinin tecelligahı, anayasal sınırlarla belirlenmiş yasama yetkisini kullanan en yüksek organdır. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda anayasal sınırlar ve İç Tüzük açıkça ihlal edilmiştir. İç Tüzük 55'nci maddesi birinci fıkrasına göre; oturumun devamında başkanlık makamı ve katip üyelikler boş kalamaz. Katip üye Sayın Havva Sibel Söylemez, yapılan korsan bildiri ve eylem sonrası Başkanlık Divanı'nı terk etmiş ve Divan'da görevli olan Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca hanımefendiye, 'Divanı terk ettiğini ve divanın teşekkül etmediğini' özellikle söylemiştir. Buna rağmen İç Tüzüğün 55'nci maddesine göre Sayın Gülizar Biçer, Divan'ı kapatmamıştır, ara vermesi gerekirken ara vermemiş ve bu korsan bildiriyi okutmaya davam etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır"

Karaca'nın TBMM İç Tüzüğü'ne aykırı hareket ettiğini belirten Usta, "Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus Genel Kurula sunulamaz. Bu konuda Meclis başkanvekillerinin hiçbir taktir yetkisi bulunmaz. Sayın Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanı adına ve onun verdiği yetkiyle görev yaptığını çok iyi bilmektedir. Meclis Başkanının onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını çok iyi bilmesine rağmen İç Tüzüğü ihlal etmiştir. Sayın Gülizar Biçer açıkça Meclis Başkanvekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile de hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır. Hem de bütün siyasi parti gruplarının Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini bildirmek ve arkasında da Meclisin kapanması noktasındaki ortak iradesini hiçe sayarak en başta Sayın Sırrı Süreyya Önder'e, kendi meslektaşına bu saygısızlığı açıkça yapmıştır" dedi.

"Meclis Başkanvekilliği görevini yapamaz"

Karaca'nın Meclis Başkanlık Divanı'nda tarafsız duramadığını söyleyen Usta, "Katip üyemizin yerine belli bir süre boş kalan Divan Heyeti'ne kendi katip üyelerini getirtip oturtmuşlardır. Neresinden bakarsanız bakın tamamıyla usulsüz, milletin iradesine, Meclisin iradesine ve Anayasa ile İç Tüzüğe aykırı bir eyleme girişmişlerdir. Böyle bir günde korsan eylemi yapacak kadar aciz bir duruma düşmüş olmalarını milletin ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. CHP'nin içindeki çekişme ve kavgalar yüzünden yakın zamanda yeniden belirlenecek olan Meclis Başkanvekilliği ve bakanlık heveslerine kapılarak, CHP grubunun yaptığı baskıya karşı Sayın Gülizar Biçer, Divan'da tarafsız oturmayı becerememiştir. Tamamıyla CHP Grup Başkanvekili gibi Divan'ı yönetmeye kalkmıştır. Bu açıdan kendisinin görev ve yetkililerini açıkça ihlal ederek, Meclis'in amir hükümlerine aykırı hüküm verdiği için hem kınıyoruz hem de bunun sonuçlarının mutlaka olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Artık tarafsız olarak Meclis Divanı kürsüsünde oturup Meclis Başkanvekilliği görevini yapamaz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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