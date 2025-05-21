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Uzundere'den Öğrenciler Ankara'da

Uzundere\'den Öğrenciler Ankara\'da

60 Uzundereli öğrenci, Bakan Tekin'in davetiyle Ankara'ya giderek önemli bir deneyim yaşadı.

21.05.2025 08:23
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Erzurum'un Uzundere ilçesinden 60 öğrenci, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in davetlisi olarak başkent Ankara'ya anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrenciler, hemşerileri Bakan Tekin tarafından makamında kabul edilerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Ziyarete Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz, idareci ve öğretmenler katıldı.

İki Günlük Ankara Programı Dolu Dolu Geçti

Uzundereli çocukları Ankara gezisinin ilk günü sabah kahvaltısıyla başladı. Öğrenciler ve beraberindeki heyet, Ankara Kalesi ve çevresinde yürüyüş turuna çıkarak Aslanhane Ahi Şerafettin Camii ile Çıkrıkçılar Yokuşu'nu gezdi. Öğle yemeğinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na geçen öğrenciler, Bakan Yusuf Tekin ile bir araya gelerek hem sohbet etti hem de çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından Hacı Bayram Veli Camii de program kapsamında ziyaret edildi. Gezinin ikinci günü, Hamamönü'nde başladı. Mehmet Akif Ersoy'un evini gezen öğrenciler, ardından Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. Öğle yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi programı başladı. Burada külliye içerisindeki müze bölümü, dış alan, Millet Kütüphanesi ve Millet Camii rehber eşliğinde gezildi.

Bakan Tekin: "Hep beraber güzel şeyler yapacağız. "

Bakan Tekin, memleketi olan Erzurum'un Uzundere ilçesinden gelen öğrencileri kabulünde yaptığı konuşmada: "Şu anda 650 bin sınıfımızda etkileşimli tahta var. Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumları diyor ki 'Dünyada tüm dersliklerini internet erişimiyle birbirine bağlayan, tüm dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye.' Yani bu yirmi yirmi iki yılda Türkiye eğitimde ciddi bir mesafe katetti. Biz bunu yaparken sizden bir tek beklentimiz var: Siz bu yapılanların karşılığını en iyi şekilde kendinizi yetiştirerek verin istiyoruz. Türkiye'de bütçeden en büyük pay eğitime ayrılıyor ve bu çok kıymetli. Bizim ülkemizde toplanan vergi gelirlerini en çok, yaklaşık beşte birini eğitime ayırıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Demek ki şu an Türkiye'yi yönetenlerin en öncelikli konusu: Çocuklarımız iyi eğitim alsınlar. Dolayısıyla biz bütün fedakarlıkları, bütün bu işleri siz iyi bir eğitim alasınız ve ülkesine, milletine, vatanına en iyi şekilde hizmet eden gençler olarak yetişirsiniz diye yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken öğretmenlerimiz bizim için çok değerli. Biz öğretmenlerimizi çok seviyoruz çünkü bütün bu işleri biz öğretmenlerimizle beraber yapıyoruz. İnşallah hep beraber güzel şeyler yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Teşekkürler Bakan Tekin

Uzundereli öğrenciler ve beraberindeki heyet, bu anlamlı davet ve misafirperverlik dolayısıyla Bakan Yusuf Tekin'e teşekkür ederek, Ankara'dan unutulmaz anılarla ayrıldı. Bu özel program sayesinde öğrenciler hem tarihi ve kültürel yerleri gezdi hem de devlet büyükleriyle bir araya gelerek motivasyonlarını artırdı. Bakan Tekin, buluşmada öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sizi burada misafir etmekten gerçekten mutlu olduk. Ayaklarınıza sağlık, Allah razı olsun." diyen Bakan Tekin, öğrencilere hitabında, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek için, Türkiye'nin her tarafındaki çocuklar aynı eğitimi alsınlar ve başarılı olsunlar diye gece gündüz çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Uzundere'nin havasını, suyunu, toprağını size getirdik"

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bakan Tekin, onlara söz vererek duygu ve düşüncelerini dinledi. Öğrenciler, Uzundere ilçesinin köylerinden aldıkları topraklarla diktikleri bir zeytin fidanını, "Uzundere'nin havasını, suyunu, toprağını size getirdik." diyerek Bakan Tekin'e takdim etti. Bakanlıkta bulunmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten öğrenciler, "Ankara'ya ve yanınıza geldiğimiz için çok mutlu olduk." dedi. Öğretmenler de Bakan Tekin'e, "Birçok öğrencimiz ilk kez il dışına çıktı. Öğrencilerimiz adına bu imkanı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz." diye konuştu. Bakan Tekin, öğrencilere içinde kırtasiye malzemesi olan çanta ve mangala; öğretmenlere ise tükenmez kalem hediye etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzundere'den Öğrenciler Ankara'da - Son Dakika

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