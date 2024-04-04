Vahap Seçer Anamur'da Yurttaşlarla İftar Programında Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen iftar programında yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, "Bizi duygulandırıyorsunuz, gururlandırıyorsunuz. Tüm Anamur burada, hep böyle olalım, hep iç içe olalım, huzur içinde birlik içerisinde birbirimizi daha çok sevelim, birbirimizi daha iyi anlayalım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Anamur'da düzenlenen iftar yemeğinde ilçeli yurttaşlarla buluştu. İftar programına Başkan Seçer'in yanı sıra Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve Anamur halkı katıldı.

İftar programında konuşan Seçer, azmin ve çalışmanın elinden hiçbir zorluğun kurtulamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"SİZLERE OLTUCA SUYUNU GETİRECEĞİZ"

"Bizi duygulandırıyorsunuz, gururlandırıyorsunuz. Tüm Anamur burada, hep böyle olalım, hep iç içe olalım, huzur içinde birlik içerisinde birbirimizi daha çok sevelim, birbirimizi daha iyi anlayalım. Anamur'umuzun daha güzel hizmetlere ihtiyacı var. Biz özü sözü bir insanlarız. İkinci dönemimizde çok güzel işler yapacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlü belediyedir, size Otluca suyunu getireceğiz, sözümüzdür. Çok yakın tarihte çok güzel bir kültür merkezi yapacağız. Anamur eğitimli insanların yeridir. Kültür Merkezi'niz yok ama Vahap Başkanınız bunları hep düşündü. Birkaç ay içerisinde buraya yine geleceğim. Sizi oraya davet edeceğim ve hep beraber temelini atacağız."

Büyükşehir Belediyesi olarak, gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Seçer, Mersinlilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini kaydetti. Seçer, şöyle devam etti:

"DEMOKRASİMİZE YARAŞIR BİR SEÇİM OLDU"

Seçer, "Güzel bir mücadele oldu, kimsenin burnu kanamadı. Demokrasimize, yaraşan budur. Biz Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'nin çocuklarıyız. İşimize bakacağız, hizmetler eksik olmayacak. Hiç merak etmeyin biz varız, biz sizin için varız, daha fazla çalışacağız, daha fazla size hizmet edeceğiz. Çocukları, gençleri, kadınları daha mutlu yapacağız. Hiç merak etmeyin biz buradayız. Çok teşekkür ediyorum iftara katıldığınız için" dedi.

Büyükşehir'in hizmetlerini yurttaşlara anlattığını aktaran Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ise şunları dile getirdi:

"Güzel hizmetlere ve bizlere olan güveniniz üzerine hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Anamur Belediyesi'nde bizlere rekor bir oyla güven verdiniz, görev verdiniz. Sizleri mahçup etmeyeceğiz. Sizler gönüllerde oluşan Anamur ittifakıyla bizlere bu görevi verdiniz. Bizler bu kazandığımız yüksek oranın nasıl oluştuğunun bilinci ile çalışacağız. Hep birlikte marka kent Anamur'umuzu inşa edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle önümüzdeki dönemde sizleri büyük ve güzel hizmetlerle buluşturacağız."