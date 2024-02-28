Vahap Seçer: Mersin\'e hizmet ediyoruz, herkes bizim eşit yurttaşımız

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mezitli İlçesi'ne bağlı Seymenli Mahallesi'nde halk buluşması gerçekleştirdi. Hizmetlerinde hiçbir zaman siyasi ayrım gözetmediklerini dile getiren Seçer, "Biz Mersin'e hizmet ediyoruz. İnsanlar arasında fark gözetmeksizin hizmet yapıyoruz. Eşit yurttaşlığı belediyecilik hizmetlerimizle gösteriyoruz. Biz herkesi kucaklıyoruz. Ben herkesin belediye başkanıyım. Herkes bizim eşit yurttaşımız" dedi.

Başkan Seçer'e halk buluşmasında CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz, CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer de eşlik etti.

Mahalle halkı tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Seçer, Mersin ve Mersin'in huzuru için çalıştıklarını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de sosyal belediyecilikte örnek bir belediye olduğunun altını çizdi. Seçer, "Biz Mersin'e hizmet ediyoruz. İnsanlar arasında fark gözetmeksizin hizmet yapıyoruz. Eşit yurttaşlığı, belediyecilik hizmetlerimle gösteriyorum.Biz herkesi kucaklıyoruz. Ben herkesin belediye başkanıyım" dedi.

"HERKES BİZİM YURTTAŞIMIZ"

Hizmetlerinde hiçbir zaman siyasi ayrım gözetmediklerini de dile getiren Seçer, "Burada AK Parti'ye İYİ Parti'ye, MHP'ye, DEM'e, Türkiye İşçi Partisi'ne, Gelecek, DEVA gibi birçok siyasi partiye gönül vermiş insanlar olabilir. Biz hizmet yaparken insanların partisini görmeyiz, görmememiz lazım. Biz herkesin desteğini istiyoruz. Çünkü hizmet götürürken herkese hizmet yaptık. İttifak varsa hizmet ittifakı olsun. Mersin Büyükşehir'de hizmet var. Hizmetimizden memnun olan AK Partililer de bize oy versin. Ben AK Parti'nin görüşünü benimsemiyorum ama AK Partili yurttaşım benim yurttaşım değil mi? Aynı evden AK Partili de çıkıyor, DEM'li de çıkıyor, CHP'li de çıkıyor. Herkes bizim eşit yurttaşımız" diye konuştu.

"SOSYAL HİZMETLER KONUSUNDA TÜRKİYE'DE DE BİR NUMARAYIZ"

Hayata geçirdikleri sosyal politikalardan da söz eden Seçer, Mahalle Mutfakları'ndan Ramazan Kolisi'ne, Glütensiz Gıda Paketi'nden El Bebek Gül Bebek desteğine kadar gerçekleştirdikleri desteklerin kentin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi her yurttaşa ulaştığını belirterek, bu tür hizmet ve destekleri halkın parasıyla yaptıklarını vurguladı. Üniversiteye ve liseye hazırlanan çocuklar için 27 farklı noktada ücretsiz kurs merkezi açtıklarını söyleyen Seçer, "Biz eğitimde fırsat eşitliğinden yanayız. Bir velinin 50-70 bin lirası var, çocuğunu dershaneye gönderiyor. Olmayan ne yapacak? Bizim kurs merkezlerimize gönderin. Üniversiteyi kazanan öğrencilere de ilk yıl eğitim yardımı desteği sunuyoruz. Sosyal hizmetler konusunda Türkiye'de bir numarayız" dedi.

"MERSİN'DE HUZUR VE GÜVEN VAR; ÇÜNKÜ VAHAP BAŞKANINIZ VAR"

Mersinliler için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz otobüse 1 TL'ye biniyor. Var mı Türkiye'de böyle örneği? Mersin öğrenci kenti. Öğrenciler okuma salonlarına gidiyorlar. Üniversite öğrencileri Çamaşır Kafe'de çamaşırlarını yıkayabiliyorlar, etkinliklere, sahile gidiyorlar. Sahilde kafeler, çocuklarınızı götüreceğiniz parklar, trafik sahası var. Hepsi ranta değil, halka ait. Sahili sizlere açtık. Halkımız sahile gidiyor, zamanını orada geçiriyor."

Mersin'de huzur ve güven olduğunu söyleyen Seçer, "Çünkü sizin Vahap Başkanınız var. Hepinizi seviyorum" dedi.

"HİZMETİN VE İNSANLARI KUCAKLAMANIN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU SİZLER SAYESİNDE GÖSTERECEĞİZ"

Yaklaşan yerel seçimler ile ilgili de konuşan Seçer, Büyükşehir'in uygulamalarından ve hizmetlerinden memnun olan her yurttaşın oyuna talip olduklarını kaydederek, "Ben inanıyorum, seçimlerde buradan Türkiye'ye örnek olacak bir netice çıkacak. 'Mersin gibi çok farklı yapıların ve siyasi görüşlerin olduğu bir yerde açık ara CHP'li Vahap Seçer birinci çıktı' dedirteceğiz. Bunun sihri insanlara hizmet etmek ve insanları sevmektir. Bunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Hizmetin, insanlara gitmenin, onları kucaklamanın ne kadar değerli olduğunu sizlerin sayesinde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

TUNCER: "BU TABLO TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMALI"

CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer de, mahalle sakinlerinin samimi karşılamalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şu an aday olarak geldim, destek verirseniz 1 Nisan'dan sonra Belediye Başkanı olarak geleceğim. Bu tablo Türkiye'ye örnek olmalı. Ne kadar güzel, ayrıştırmadan birleştirmek için geliyoruz. Umarım buradaki coşku, birlik ve beraberlik Türkiye'ye de örnek olur. Biz bu halk ittifakını tabanda kurduk. Ortak akıl diyerek çıktığımız yolda ne kadar güzel bir tablo görüyoruz. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Büyükşehir'in Büyük Belediye Başkanı'na 1 oy, Mezitli'de Ahmet Serkan Tuncer kardeşinize 1 oy istiyorum" diye konuştu.

MUHTAR ŞAHİN'DEN SEÇER'E HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Seymenli Mahalle Muhtarı Emine Şahin ise mahallelilerine seslenerek, "31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Hepinizin bu görevi yapmanızı istiyorum ve Büyükşehir'de Başkanımız Vahap Seçer'e, Mezitli'de Ahmet Serkan Tuncer'e, muhtarlıkta da kendime oylarınıza talibim" dedi. Şahin ayrıca, Büyükşehir'den almış oldukları yol çalışmaları, MESKİ çalışmaları, Mahalle Mutfağı, Ramazan Paketleri ve Evde Sağlık ve Bakım gibi tüm hizmetler için teşekkürlerini ileterek, mahalle halkı olarak bu hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarından bahsetti.