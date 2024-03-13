Vahap Seçer, Toroslar'da vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vahap Seçer, Toroslar'da vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu

Vahap Seçer, Toroslar\'da vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi'nde bulunan Yalınayak Kapalı Pazar Yeri'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. İftar yemeğinde Başkan Seçer'e, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da eşlik etti. Seçer, konuşmasında çocuklar ve ailelerle birlikte birlik ve beraberlik dileğinde bulundu.

13.03.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi'nde bulunan Yalınayak Kapalı Pazar Yeri'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar yemeğinde Başkan Seçer'e, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da eşlik etti.

Toroslar'da katıldığı iftar yemeğinde konuşan Başkan Seçer, "Çocuklarımızla ve ailemizle beraber Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Çocuklarımız pırıl pırıl. Geldiğim andan itibaren etrafımda pervane gibi dolaşıyorlar. Onlar da biliyor ki Vahap amcaları bu çocukları çok seviyor, üzerlerine titriyor, gecesini gündüzüne katıyor. Yeni dönemde Abdurrahman Yıldız kardeşimizle beraber sizlere, çocuklarımıza ve Mersin'in geleceğine hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vahap Seçer, Toroslar'da vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım
08:53 Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok’a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz?
08:16 Kurum’dan ’’ocak yanmıyordu’’ iddialarına yanıt: Demek ki yakmadan da menemen pişirebiliyorum Kurum'dan ''ocak yanmıyordu'' iddialarına yanıt: Demek ki yakmadan da menemen pişirebiliyorum
07:13 Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız
00:03 HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi
10:12 Buket Aydın’dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
10:06 Rusya’da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi Rusya'da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi
08:58 Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı
08:19 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı
07:47 Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti’ne veda ediyor Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
07:22 ABD’de Biden ve Trump, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı ABD'de Biden ve Trump, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı
06:24 İzmir’de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
05:31 İran’da Çarşamba Suri kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 10:32:54. #1.13#
SON DAKİKA: Vahap Seçer, Toroslar'da vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement