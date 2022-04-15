Vakıf üniversiteleri de BAÜB'e dahil oldu - Son Dakika

Vakıf üniversiteleri de BAÜB'e dahil oldu

ANTALYA - Antalya, Isparta ve Burdur'daki devlet üniversiteleri tarafından kurulan Batı Akdeniz Üniversiteler Birliğine bölgedeki vakıf üniversiteleri de dahil oldu.

Antalya, Isparta ve Isparta'daki 4 devlet üniversitesi tarafından kurulan BAÜB'e vakıf üniversiteleri de dahil oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yaşam Merkezinde düzenlenen törene BAÜB Başkanı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü adına Genel Sekreter Bahar Sivri, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamza Kandur, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı katıldı.

BAÜB'ün ilk yüz yüze toplantısı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kalan, BAÜB'ün yurt genelinde muadilleri olduğunu söyledi. Birliğin sektörel bazda bölgenin dinamiklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projeler üretilmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Kalan, "ALKÜ gibi gelişmekte olan üniversitelerin, belirli bir tecrübeye sahip üniversitelerin desteği ile daha iyi yerlere gelmesinin önü açılacaktır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Akabinde Akdeniz Üniversitesi ile görüştük ve sürece dahil olmaya karar verdiler. Süreci biraz daha geliştirdik bölgenin akademik çalışmalarına katkı sağlayan 3 vakıf üniversitesini de davet ettik. Katılım sağladılar sağ olsunlar. BAÜB ile ilgili mutabakat metnin imzalanması ile süreci resmiyete kazandırmış olacağız" dedi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin ardından BAÜB'e dahil olan vakıf üniversiteleri ile protokol metni imzalandı.