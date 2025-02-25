Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan'da İftar Sofraları Kuruyor

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu Ramazan'da da geleneksel iftar sofralarını kuruyor. Ülke çapındaki Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde; şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce vatandaş Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar sofralarında buluşacak.

Türkiye'nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, mübarek Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da iftar sofraları kurulacak.

İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlükleri bağlı şehirlerle birlikte yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenleyecek. İftar sofraları, Ramazan'ın yirmi dokuz günü hizmet verecek.

Bu çerçevede Gaziantep Bölge Müdürlüğü de Gaziantep ilinde Çıksorut mahallesindeki Mehmet Bozgeyik Cami Altında Ökkeşiye İmaretinde iftar sofraları kuracak. - GAZİANTEP