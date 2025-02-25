Vakıflar Ramazan'da İftar Sofraları Kuruyor - Son Dakika
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Yerel

Vakıflar Ramazan'da İftar Sofraları Kuruyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan'da Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofraları kuracak.

25.02.2025 14:37
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu Ramazan'da da geleneksel iftar sofralarını kuruyor. Ülke çapındaki Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde; şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce vatandaş Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar sofralarında buluşacak.

Türkiye'nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, mübarek Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da iftar sofraları kurulacak.

İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlükleri bağlı şehirlerle birlikte yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenleyecek. İftar sofraları, Ramazan'ın yirmi dokuz günü hizmet verecek.

Bu çerçevede Gaziantep Bölge Müdürlüğü de Kilis ilinde Ayten Topçuoğlu Günal- Ahmet Günal Taziye evi bitişiğinde iftar sofraları kuracak. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vakıflar Ramazan'da İftar Sofraları Kuruyor - Son Dakika

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