Vali Akbıyık\'tan Gazetecilere Övgü

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, gazetecilerin ortaya koyduğu emek, toplumun bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi adına büyük bir değer taşıdığını açıkladı.

Vali Akbıyık, "Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayan, toplumun haber alma ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan gazeteciler, demokratik toplumların ayrılmaz bir parçasıdır. Gazetecilerin ortaya koyduğu emek, toplumun bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi adına büyük bir değer taşımaktadır. Medya ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, internet haberciliği ve sosyal medyanın etkisi giderek artmakta, bu da doğru ve güvenilir habere ulaşmayı her geçen gün daha da karmaşık hale getirmektedir. Böyle bir ortamda, basın mensuplarımızın ilkelere bağlı ve tarafsızlık anlayışıyla yürüttükleri meslekleri, toplum için her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda toplumsal bilinç oluşturulmasında basın mensupları büyük rol oynamaktadır. İlimizde yaşanan orman yangınları gibi kritik süreçlerde basın mensuplarımızın sağduyulu yaklaşımı ve toplumu doğru yönlendirme konusundaki çabaları en güçlü destekçilerimizden biri olmuştur. Bu süreçler, gazetecilik mesleğinin sadece bir haber üretme değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun bir gereği olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Meslek etik değerlerini gözeterek, gece gündüz demeden çalışan ve toplum yararına önemli bir kamu görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - MUĞLA