Vali Atay'ın aile ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Vali Atay'ın aile ziyaretleri devam ediyor

07.05.2022 09:51
Vali Atay'ın aile ziyaretleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı'nın ardından aile ziyaretlerine kaldığı yerden devam ederken, son olarak Çilimli'de ki aileleri ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı'nın ardından aile ziyaretlerine kaldığı yerden devam ederken, son olarak Çilimli'de ki aileleri ziyaret etti.

Düzce'de ihtiyaç sahibi aileleri bizzat ziyaret eden Cevdet Atay, Ramazan Bayramı'nın ardından aile ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan maddi ve manevi destek alan aileleri ziyaret eden Cevdet Atay, ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. - DÜZCE

Vali Atay'ın aile ziyaretleri devam ediyor
Vali Atay'ın aile ziyaretleri devam ediyor

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Ramazan Bayramı, Çilimli, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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