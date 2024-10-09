Vali Çiftçi'den dolandırıcılara uyarı - Son Dakika
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Vali Çiftçi'den dolandırıcılara uyarı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dolandırıcılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

09.10.2024 18:50
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(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, aylık asayiş değerlendirme toplantısında vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Vatandaşları özellikle dolandırıcılara karşı uyaran Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kendisinin de dolandırılmaya çalışıldığını belirttti. Çiftçi, "Bir kargo teslimi ile alakalı adresi güncellemem gerektiğini söylediler. Adresi güncelledim. Ondan sonra da bir ek ödeme talep ettiler. Yalnız ek ödemeyi yaparken sanal kart kullandım. Sanal kartın da limiti çok düşüktü. Oradan çekemediler. Eğer normal kartımı kullanmış olsaydım muhtemelen ki en az 150 bin lira civarında belki para çekebileceklerdi. Yani o sanal kart uygulamasıyla bu işten kurtuldum. En güzeli hiç açmamak. Yani bu olaylara karşı dikkatli ve temkinli olmak" dedi.

"Asker, polis ve savcı süsü veriyorlar"

Vali Çiftçi, asayiş toplantısında yaptığı değerlendirmede, dolandırıcıların her zaman iş başında olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Dolandırıcılık derken özellikle bilişim sistemlerini kullanarak yapılan nitelikli dolandırıcılık var. Yani internet üzerinden böyle arıyorlar. Vatandaşımızı veya işte kendilerine asker, polis, savcı süsü veriyorlar, operasyon yapıldığını ifade ediyorlar. Vatandaşımızı kandırıyorlar, telaşlandırıyorlar. İşte bankaya yönlendiriyorlar. Evlerdeki altınları bozdurup, IBAN numarası veriyorlar. Oraya yatırılmasını istiyorlar. Mesela 'kargonuz geldi' diyorlar. Bana da gönderdiler. Fakat 'adresiniz güncel olmadığından dolayı, kargonuzu teslim edemedik. Adresimizi güncelleyin' diye mesaj gönderiyorlar. Telefon mesajı gönderiyorlar. Siz ona tıkladığınız zaman adres güncelleme bilgileri hakikaten çıkıyor. Fakat ardından da diyor ki, işte bir yedi liralık ek ödeminiz var. Onu yapmanız gerekiyor diye. Siz ona tıkladığınız zaman hesabınızdan miktarda para çekebiliyorlar.

"Bilişim sistemleri kullanan dolandırıcılar daha çok yurt dışı kaynaklı "

Polis, savcı altınını bozdurmasını, elindeki parayı götürüp bankaya yatırmasını, IBAN'a havale etmesini istemez. Vatandaşlarımız bu tür karşı uyanık olsunlar, temkinli olsunlar, dikkatli olsunlar. Böyle durumlarda zaten karşıdaki kişiler telefonun kapatılmamasını istiyorlar. Foyaların ortaya çıkmaması için. Hemen telefonu kapatsınlar, 112 arasınlar. Emniyetimize,  jandarmamıza, bu tür kişilere ihbar etsinler. Bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle internet üzerinden yapılan dolandırıcılar daha çok Türkiye'nin başka yerlerinde veya yurt dışı kaynaklı da olabiliyor. Bana da mesaj attılar mesela. Değişik ülkelerin kodları kullanılmak mesaj geliyor size. İşte kolay para kazanma vaadi diyorlar. İşte günde şu kadar para kazanmak ister misiniz gibi. Yani onu zaten tıkladığınız zaman size kolay para kazanmayı vadediyorlar. Yani bunlar daha çok ilimizde değil de dışında başka yerlerde bunun yapıldığı belli başlı yerler var. Türkiye'de bilinen yerler var. Daha çok da yurt dışında. Yani o insanlara ulaşma imkanı olmayan yerlerin girişimleri özellikle bunun için kullanılıyor. Yani internet tabanı bunun için kullanılıyor. Vatandaş böyle tanımadıkları, bilmedikleri, böyle kendilerine kolay para kazanmayı vadeden kişilere itibar etmesinler. Onlara inanmasınlar."

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, Mustafa Çiftçi, Teknoloji, Güvenlik, Erzurum, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi'den dolandırıcılara uyarı - Son Dakika

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