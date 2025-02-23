Vali Çiftçi'den Kültür ve Turizm Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çiftçi'den Kültür ve Turizm Değerlendirmesi

Vali Çiftçi\'den Kültür ve Turizm Değerlendirmesi

Vali Çiftçi, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret ederek projeleri değerlendirdi.

23.02.2025 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Çiftçi, kurum ziyaretleri kapsamında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında İl Müdürü Ahmet Yer'den brifing aldı.

Ziyaret kapsamında ilin kültürel mirası, turizm potansiyeli ve Erzurum'da yürütülen projeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Çiftçi, Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için yapılacak çalışmaların önemini vurguladı. Yetkililerden ilin turizm verileri hakkında detaylı bilgi alan Vali Çiftçi, Erzurum'a gelen yerli ve yabancı turist sayılarındaki güncel durumu inceledi. Son yıllarda yapılan yatırımların ve tanıtım çalışmalarının etkisinin değerlendirildiği toplantıda, turist sayılarının artırılması için yeni projeler ele alındı. Özellikle kış turizmi, kültür turizmi ve doğa turizmi alanlarında şehrimizin ön plana çıkması gerektiğini belirten Vali Çiftçi, Erzurum'un turizmde hak ettiği yere ulaşması için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının gerekliliğini vurguladı.

İl Müdürlüğünün, faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerin ele alındığı brifingde; Misyonu, Vizyonu, 2024 yılı sonu itibarıyla Halk Kütüphaneleri istatistikleri, Müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayıları ve Müze Müdürlüğündeki eser sayıları, Müze Kart satışı ve gelir bilgileri, Kazı çalışmaları hakkında bilgiler, Personel sayıları hakkında bilgiler, 2024-2025 yıllarında Kültür Merkezi'nde açılan kurslar, Turizm Alt Yapı Uygulamaları Mali Yardımları, Konaklama tesis sayıları ve kapasiteleri (oda/yatak), Kültür Yolu Festivalleri ve Kültür-Sanat Festivalleri hakkında bilgiler, Seyahat acenteleri ve işletme belgeli restoranlar hakkında bilgiler ve Turist rakamları ve otel sınıflarına göre dağılımı ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, erzurum, Ekonomi, turist, Turizm, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi'den Kültür ve Turizm Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK’da Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da
08:40 AK Parti kısmi af için düğmeye bastı Kritik tarih 31 Temmuz 2023 AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
08:18 AK Parti’de tarihi gün Kadronun yüzde 70’i değişecek, listede sürprizler var AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var
08:03 Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti
07:43 Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
09:58 Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 10:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Çiftçi'den Kültür ve Turizm Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.