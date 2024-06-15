Vali Coşkun Kurban Bayramını kutladı

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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle kucaklaşmak bizleri daha da güçlü kılacaktır" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı. Vali Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar; mutlulukların paylaşıldığı, dargınlıkların unutularak birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendirildiği, sevgi, saygı ve hoşgörü ile kucaklaşmaya imkan sağlayan müstesna günlerdendir.

Bayramları vesile bilerek, aziz şehitlerimizi ve kıymetli ailelerini bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle kucaklaşmak bizleri daha da güçlü kılacaktır.

Valiliğimiz, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almıştır.

Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için herkesi bir kez daha trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum.

Unutmayalım ki, en büyük bayram, sevdiklerimizle birlikte olmaktır.

İnsanlığın barışa, merhamete, huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinin tüm insanlığı kuşatmasını diliyorum.

Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nın İslam alemine, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, mazlumların gözyaşının dinmesini temenni eder, siz kıymetli vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ederim" - DENİZLİ