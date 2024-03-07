Vali Eldivan eşiyle birlikte Koruyucu Aileler ile bir araya geldi

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bünyesinde Koruyucu Aileler ile bir araya geldi.

Toplantı Salonu'nda koruyucu ailelerle bir süre sohbet eden Meltem Eldivan, "Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şimdiden kutluyorum" dedi.

Programda, Meltem Eldivan, 'Yılın Kadını' olarak seçilen koruyucu anneye plaket takdim etti. - BAYBURT