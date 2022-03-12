Vali Karadeniz, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Karadeniz, gençlerle bir araya geldi

12.03.2022 16:19

Vali Karadeniz, gençlerle bir araya geldi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması' programında öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Karadeniz, gençlerle bir araya geldi

MANİSA - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması' programında öğrencilerle bir araya geldi. Vali Karadeniz gençlerle, hayata, derslere, sosyal ve sportif faaliyetlere, geleceğe yönelik sohbet ederken, öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyerek sorularını cevapladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Vali Yaşar Karadeniz'e Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve kurum müdürleri eşlik etti.

Vali Karadeniz gençlere, üniversiteyi bitirdiklerinde iş arayan değil aranılan eleman olmanın kendi ellerinde olduğunu söyleyerek, "Üniversite hayatınızı nasıl geçirdiğiniz çok önemli. Eğitim hayatınızda başarılı olmak için çalışırken aynı zamanda sosyal ve sportif faaliyetlerinizin olması; kişiliğinizin gelişimi, donanımlarınızın artması ve hayatı tecrübe etmekte size önemli katkılar sağlayacaktır. Çağımız, inovatif düşünmeyi ve farklı şeyler üretmeyi gerektiriyor. Bu yüzden hedefiniz her zaman donanımınızı ve kapasitenizi artırmak için çalışmak olmalıdır." dedi.

Hayat yolculuğuna çıkarken herkesin belli hedefleri ve idealleri olduğunu da belirten Vali Karadeniz, "Gerçekleştirdiğimiz hedef ve ideallerin yerine hayatın çizgisine göre yeni hedef ve idealler belirliyoruz. Sizlerin de başarılı bir şekilde eğitim hayatınızı tamamlamanız ve hayat yolculuğunda ki hedeflerinizi gerçekleştirmenizi temenni ediyorum." dedi.

Vali Yaşar Karadeniz, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ve kurum müdürleri daha sonra gençlerin talep ve isteklerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı.

Vali Karadeniz, gençlerle bir araya geldi
Vali Karadeniz, gençlerle bir araya geldi
Vali Karadeniz, gençlerle bir araya geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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