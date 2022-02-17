Vali Karadeniz Gölmarmara ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Gölmarmara ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla toplantı yaptı.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Gölmarmara ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, Şehit Özcan Yıldız'ın ailesini ziyaret etti, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Şehit ailesini ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, Gölmarmara İlçesi ziyaretinde ilk olarak 12 Mayıs 1994 yılında Şırnak'ın Gabar Dağı mevkiinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Şehit düşen Özcan Yıldız'ın ailesine ziyarette bulundu.

Vali Karadeniz, Şehit Özcan Yıldız'ın annesi Hatice Yıldız ve babası Doğan Yıldız ile bir süre sohbet ederek "Sizler bu millete Şehidimizin emanetisiniz. Şehitlerimizin, ülkemiz ve milletimiz için yapmış oldukları fedakarlıkları ne yapsak ödeyemeyiz. Bizler, her daim devletin tüm imkanları ile sizlerin yanınızdayız" dedi. Ziyarette Vali Karadeniz'e Gölmarmara Kaymakamı Celil Ateşoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç eşlik etti.

Gölmarmara Belediyesini ziyaret etti

Şehit ailesini ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra Gölmarmara Belediyesine ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Kamil Öz, Belediye Encümen üyeleri ve personel tarafından karşılanan Vali Karadeniz, belediyenin ilçede yürüttüğü faaliyet ve projelerine ilişkin Başkan Öz'den bilgi aldı.

Vali Karadeniz, Gölmarmara Belediye ziyareti sonrasında Kaymakam Celil Ateşoğlu, Belediye Başkanı Kamil Öz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte Gölmarmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulundu, okul inşaatının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Yaşar Karadeniz, Gölmarmara ilçesi ziyaretinde ilk olarak ilçeye bağlı 21 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Gölmarmara Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Kaymakam Celil Ateşoğlu, Belediye Başkanı Kamil Öz ve kurum yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasında pandemi sebebiyle bir süre yapılamayan muhtarlar toplantılarını yeniden yapmaya başladıklarını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, "Bugün Gölmarmara'da muhtarlarımızın bizlere kendi mahalleleri ile ilgili ileteceği hususları, sorunları konuşacağız. İletilen talep ve istekler bundan sonraki çalışmalarımıza yön vermek açısından bizler için önemli. Talep, istek ve sorunları yasalar çerçevesinde değerlendirerek gereken çalışmaları yapacağız. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali Karadeniz'in konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak mahallelerine ilişkin çeşitli konulardaki istek ve taleplerini dile getirdiler. Kurum müdürleri tarafından da toplantıda iletilen hususlara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

STK'lar ve vatandaşlarla toplantı

Vali Karadeniz, Gölmarmara İlçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ile de bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve vatandaşların istek ve taleplerini ilettiği toplantıda Vali Yaşar Karadeniz, mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerinde mahallelerle ilgili talepleri aldıklarını, vatandaşların da yasal çerçeve içerisinde talep ve isteklerini almak için Gölmarmaralılar ile bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda söz alan vatandaşlar talep ve isteklerini Vali Karadeniz ve ilgili kurum yetkililerine iletti. - MANİSA