Vali konağında çiçeğiyle kız istedi - Son Dakika
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Vali konağında çiçeğiyle kız istedi

23.07.2022 09:27
Vali konağında çiçeğiyle kız istedi

Sinop'ta bakım ve koruma altındayken tanışıp evlilik kararı alan genç çift, kızı vali konağında manevi babası validen istedi.

Sinop'ta bakım ve koruma altındayken tanışıp evlilik kararı alan genç çift, kızı vali konağında manevi babası validen istedi. Vali Erol Karaömeroğlu ise çiftin nişan yüzüklerini takarak tebrik etti.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde bakım ve koruma altındayken tanışıp evlenme kararı alan genç çift vali konağında kız istedi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Bodur ve ailesi, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şehri Elmacı'yı manevi babası Vali Erol Karaömeroğlu ve manevi annesi Filiz Karaömeroğlu'dan istedi. Valinin manevi kızı Şehri Elmacı'yı 'Allah hayırlı etsin' diyerek Mehmet Bodur'a veren Vali Karaömeroğlu, genç çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Evliliğin çok kutsal bir müessese olduğunu dile getiren Karaömeroğlu çifti, evliliğe atılan bu ilk adımda genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Bodur, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali konağında çiçeğiyle kız istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali konağında çiçeğiyle kız istedi - Son Dakika
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