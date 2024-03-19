Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı açıklamada, "Ecdada layık olacağız, hakkın savunucusu olacağız. Tarihin her safhasında olduğu gibi merhametle hareket edeceğiz" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Polisevi'nde iftar programı düzenledi. Programa eşi Elif Makas ile birlikte gelen Vali Makas, davetlilerle bir süre sohbet etti. Şehit aileleri ve gaziler için verilen iftar programında konuşan Makas, hakkın savunucusu olacaklarını belirterek, tarihin her safhasında olduğu gibi merhametle hareket edeceklerini söyledi.

Vatan toprağından, bayraktan ve hilalden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Makas, "İnşallah aziz milletimiz, liderlerinin öncülüğünde hak ettiği muasır medeniyet seviyesine gelecektir. ve dünyada kendi hüküm sürdüğü dönemdeki adalet ve hoşgörü düzenini yani dünya nizamını tekrar kuracaktır. Buna canı gönülden inanıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Varlıkları daim olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi.

İftar programına, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. - KIRIKKALE