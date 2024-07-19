Vali Seddar Yavuz Malatya'da göreve başladı - Son Dakika
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Vali Seddar Yavuz Malatya'da göreve başladı

Vali Seddar Yavuz Malatya\'da göreve başladı

Son Valiler Kararnamesi ile Kocaeli'nden deprem bölgesi Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz bugün görevine başladı. Vali Yavuz, "Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışacağız ve bu şehirde her zaman olduğu gibi kimsesizlerin kimi olmayı asla ihmal etmeyeceğiz" dedi.

19.07.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Son Valiler Kararnamesi ile Kocaeli'nden deprem bölgesi Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz bugün görevine başladı. Vali Yavuz, "Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışacağız ve bu şehirde her zaman olduğu gibi kimsesizlerin kimi olmayı asla ihmal etmeyeceğiz" dedi.

10 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın yerine atanan Vali Seddar Yavuz, kente gelerek görevine başladı. Valilik girişinde polis mangası tarafından törenle karşılanan Yavuz'u vali yardımcıları ve kurum müdürleri de karşıladı.

Makamına oturarak göreve başlayan Vali Seddar Yavuz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asrın felaketinde büyük hasar gören Malatya'yı yeniden ayağa kaldırma adına var güçleri ile çalışacaklarını söyledi. Malatya'da deprem sonuçlarını ortadan kaldırmak için tüm kurumlarla birlikte çalışacaklarını da belirten Yavuz, "Bu çalışmayı gerçekleştirirken, bakanlarımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediyemiz, belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız ile hep birlikte işbirliği içerisinde ortak akıl ve istişare kültürünü hakim kılarak bu şehrin acil sorunlarına çözüm bulma gayreti içinde olacağız. Vatandaşlarımız devletimize ve bizlere güvenmeye devam etsin" dedi.

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilin etkilendiği deprem sonrası ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ta koordinatör vali olarak görev aldığını da hatırlatan Yavuz, "Dolayısıyla ilk gün yaşananlardan, 2 ay içerisinde yaşananlara bizzat şahit oldun. 35 yıllık mülki idare amirliği mesleğinde burası beşinci ilim. 35 yıl içerisinde edindiğim tecrübelerimi bilgi ve birikimimi işbirliği halinde bu şehre yansıtmak istiyoruz. Elbette iş birliği ve koordinasyonu ortak aklın bir kez daha altını çizmek istiyorum, böylesi felaketlerde fedakarlık yapmadan bu sorunların altından kalkmak mümkün değil. Bu fedakarlık hem kamu kurumları ve kuruluşları açısından hem de bizatihi vatandaşlarımız açısından da fedakarlıklar mutlak suretle yapılmalı. Dolayısıyla Allah mahcup etmesin, milletimize ve devletimize karşı bu şehri gönlümüze yazacağız. Vatandaşlarımızın her bir sorununu kendi sorunumuz olarak göreceğiz. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışacağız ve bu şehirde her zaman olduğu gibi kimsesizlerin kimi olmayı asla ihmal etmeyeceğiz. Bu işi yaparken hep beraber yapacağız. Sadece bir kişiden değil şehrin tüm aktörlerinden, sokaktaki vatandaşından en üst tepedeki insanına kadar herkesin işbirliği ve koordinasyon içerisinde bu şehre hizmet edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha hepinizi tüm hemşehrilerimi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Seddar Yavuz Malatya'da göreve başladı - Son Dakika

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