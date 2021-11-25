Üye Girişi
Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu

25.11.2021 16:46
Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bir dizi inceleme ve açılış programı için Şiran ilçesini ziyaret etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bir dizi inceleme ve açılış programı için Şiran ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Kaymakamlıkta ilçenin yeni kaymakamı Yasin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Taşbilek, ardından Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Kaymakamlıkta yaptığı konuşmada Kaymakam Gürkan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar dileyen Vali Taşbilek, "Güzel bir ekip çalışmasıyla Belediye Başkanımızla, İl Genel Meclis Üyelerimizle, Muhtarlarımızla ve diğer Belediye Başkanlarımızla işbirliği içerisinde inşallah güzel hizmetlere vesile olacaklarına yürekten İnanıyorum. Allah yardımcısı olsun. Şiran'ın insanı güzeldir, toprağı bereketlidir. Şiran'da güzellik bulursun, güzellikten başka bir şey olmaz. Bize vatandaşlarımıza en üst düzeyde layık olmak, en güzel hizmeti sunmak" diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eski eğitim fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisini gezen, ardından atölyeleri tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet eden Vali Taşbilek, binlerce yıllık geçmişi olan Ala Kilim'in hayat bulduğu atölyede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Daha sonra Şiran Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Vali Taşbilek, Başkan Mutlu Özel'in 2,5 yıllık görev süresi içerisinde başarılı çalışmalarına şahit olduklarını belirterek, "Başarılarının devamını diliyoruz, Allah yardımcısı olsun. Burada Kaymakamımızla, ilçemizin diğer dinamikleriyle güzel, çok uyumlu bir çalışma içerisinde, çok güzel hizmetlere vesile oluyorlar. Aslolan memleketimize milletimize değerli hizmetler sunabilmek. O noktada arkadaşlarımız ilimizin her tarafında olduğu gibi burada da güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bunu görmek de bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Vali Taşbilek daha sonra Şiran Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını gerçekleştirdi. Eşi Sibel Taşbilek, ilçe protokolü ve Kooperatif Başkanı Sema Akın'la birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Taşbilek, kadınların ürettiği ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışta yaptığı konuşmada kadınların Şiran'da bir kahramanlık hikayesi yazdıklarını kaydeden Vali Taşbilek, "Kadınlarımız bizim için çok kıymetli, çok önemli. Dün gece İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'la gece video konferansla toplantı halindeydik. Orda iki bakanımızda kadın emeği ve kadın girişimiyle yürütülen faaliyetlerinde bu bağlamda yapılan kooperatiflerin çok kıymetli olduğunu, çok önemli olduğunu bir kez daha ifade ettiler. Onların destekleri her daim yanımızda. Ben bu vesile ile değerli bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle bu kredilendirme hususlarında, hibe desteklerindeki ilimizdeki kooperatifimiz birkaç tane hibe destek sağladılar. Emeği geçen bütün hanımefendi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kooperatifin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ürettikleri ürünlerin inşallah bereketli bir şekilde pazar bulmasını diliyorum. Bu noktada da bizim gereken desteği vereceğimizi de ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

İlçe merkezinde ikamet eden şehit ve yetim ailelerini de ziyaret eden Vali Taşbilek'in Şiran ilçe merkezindeki son programı ise Gümüşhane'nin ilk Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketinde incelemelerde bulundu.

Bugün açılışı yapılan markette incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği marketle ilgili kurum yetkililerden bilgi aldı. Vali Taşbilek, önümüzdeki ay içerisinde Gümüşhane kent merkezi ve Kelkit ilçesinde de aynı marketin açılacağını söyledi. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu

Kamuran Taşbilek, Gümüşhane, Hisarcık, Şiran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı 17:55 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi 17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

Son Dakika Haberleri
17:54 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı
17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey, Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:13 Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
17:02 Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı         
17:59
Ete zam yapmayacaklarını açıklayan kasapların bir talebi var: Şu an para kazanmıyoruz, KDV'yi kaldırın Ete zam yapmayacaklarını açıklayan kasapların bir talebi var: Şu an para kazanmıyoruz, KDV'yi kaldırın         
17:46
1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı         
16:11
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı         
15:45
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar         
11:28
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 18:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement