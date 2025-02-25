Vali Yardımcısı Vekili Aydın: "Bugün geldiğim noktayı, okula gitmemiş anne-babama borçluyum"

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"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı"nda konuşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili/ Canik Kaymakamı Şeref Aydın, kendi hayatından örnekler vererek, "Devletin benim dünyaya geldiğimden haberdar olması, okula başlama çağımdadır. Annem 1 kelime Türkçe bilmiyor, babam da askerde öğrendi. Okulda öğrendiğimden daha fazlasını okula gitmemiş babamdan öğrendim. Bugün hayatta geldiğim noktayı onlara borçluyum" dedi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştay, konuşmalar ile devam etti. Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Ağrı'daki geniş ailesi, çocukluğu, büyümesi ve bu günlere gelmesinde emeği geçen ebeveynleri hakkında hayat hikayesini katılımcılara anlatarak, ailenin önemine değindi.

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Canik Kaymakamı Şeref Aydın, "Toplumun temelini teşkil eden aile kurumu, sosyal gelişmelerin, dönüşümlerin ve hızlı teknolojik gelişmelerin sonucu çok ciddi tehdit altında. Böyle bir tehdit olduğu için Cumhurbaşkanımız 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmiştir. Bu kararı biz de yapacağımız çalışmalarla, projelerle ailenin korunmasına ve güçlenmesine destek verecek şekilde geliştireceğiz. Aile, toplumun temel taşı. Bugün aileye bakış açımız ziyadesiyle farklı bir noktaya evrilmiş. Aile bakış açısını tekrar gözden geçirmek lazım" diye konuştu.

"Doğum tarihimi bilmiyorum, 'peynir zamanı' dünyaya gelmişim"

Özel hayatından bahseden ve doğum tarihini bilmediğini ifade eden Aydın, şöyle devam etti: "Devletin benim dünyaya geldiğimden haberdar olması, okula başlama çağımdadır. O saate kadar dünyaya gelişimle alakalı resmi kayıt yok. Bundan dolayı da doğum tarihimi bilmiyorum. Yazılan tarih, nüfus memurunun inisiyatifine kalmış. Annem, 'peynir zamanı dünyaya geldiğimi' söylüyor. Ağrılıyım. Peynir zamanı nisandan, haziran ayına kadar devam eder. Okula gidene kadar ne doktora getirme ihtiyacı duymuşlar ne aşı yaptırma ihtiyacı duymuşlar. Biz doğal ortamda dünyaya gelip, yetişmişiz. Annem, babamın diğer eşi öldükten sonraki ikinci eşi. Babamla annem arasındaki yaş farkı 30. Bu anne hiç okula gitmedi, 1 kelime Türkçe bilmiyor. Babam da Türkçeyi askerlikte öğrendi. Eğitim görmemiş bir ailenin çocuğuyum. TV'de diziler çıktığında bizim için işkenceye dönüşüyor. Çünkü anneme sürekli tercüme etmem lazım. Annem 7 çocuğa bakıyordu. Hayvancılıktan geliyoruz. Fedakar bir anne ve babanın çocuğuyum. Bin bir zorluk içerisinde annem de babam da bizlere gösterilen ilgiden geri durmadılar. Okulda öğrendiğimden daha fazlasını okula gitmemiş babamdan öğrendim. Bugün hayatta geldiğim noktayı onlara borçluyum."

"Ekonomik durumu iyi olan ailelerde sıkıntı daha da büyük"

Toplumdaki aile yapısındaki bozulmaların nedenlerine dikkat çeken Şeref Aydın, "Bugün çok şey değişti. 1980'lerdeki kuşak dedi ki, 'Biz çok sıkıntılar yaşadık, o yüzden çocuklarımız sıkıntı yaşamasın.' Öyle çocuk yetiştirdiler. O çocuklar büyüdü, zorluk görmediklerinden ebeveynlik sorumluluğunu yerine getiremediler. Çok çabuk pes ettiler, vazgeçtiler. Aile burada çözülmeye başladı. İşin içine teknoloji de girince aile kurumu hepimizin endişelenmesi gereken derecede tehlike altında. Şu anda konuştuğumuzda ekonomik sıkıntıların aileyi olumsuz etkilediğinden bahsediliyor, değil. Ekonomik durumu iyi olan ailelerde sıkıntı daha da büyük. Mesele sadece ekonomik durumla ilgili değil. Gerçekten nereyi atlıyoruz, bireyleri nasıl yetiştiriyoruz, aileye nasıl hazırlamamız lazım, geniş aileden çekirdek aileye kaydık, ondan sonra çoğu şeyin rengi değişti. Hepsi değerlendirilmedi. Valilik olarak ailenin güçlendirilmesi için 'Aile Yılı'ndan önce de düşüncemiz vardı. Aileyi güçlendirecek, özellikle kadının ailedeki durumunu daha da iyileştirecek, rahatlatacak, güçlendirecek planlarımız vardı. İnşallah bu çalıştay yapılacak çalışmalara ışık tutup, aile kurumuna hayırlar getirecek" ifadelerini kullandı.

Gümrükçü: "Aile yapımızı tehdit eden unsurlarla mücadele konularını ele alacağız"

Çalıştay hakkında bilgiler veren Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Aile, toplumumuzun temel taşıdır. Güçlü bir toplum, güçlü ailelerden oluşur. Ancak günümüzde aile kurumu, hızlı değişen toplumsal dinamikler, küreselleşme, teknolojik dönüşüm ve sosyal riskler nedeniyle çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Bu nedenle aile yapımızı korumak ve güçlendirmek için ortak akıl ve iş birliği içinde hareket etmeliyiz. Çalıştay boyunca, aile yapımızı tehdit eden unsurlarla mücadele, aile yaşam becerilerinin desteklenmesi, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin artırılması, medya ve dijital mecralarda aile değerlerinin korunması gibi birçok önemli konuyu ele alacağız. 2 gün sürecek bu çalıştayda, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katkılarıyla ailelerimizin daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için somut adımlar atmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Çamaş: "Hayat aile ile başlar, devam eder ve nihayete erer"

Büyükşehir Belediyesi olarak aile kavramı ve yapısına büyük önem verdiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ise şunları söyledi:

"Hayatın anlamı aile ile başlar, aile ile devam eder, nihayeti de aileyledir. Aile ortamında mutlu olan bireylerin, ebeveynlerin hayata bakış açıları da çok farklıdır. Onların sosyal hayata, yaşadıkları şehre, mensup oldukları millete ve bayrağına hizmetleri çok daha farklı ve güzeldir. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 Aile yılı ilan edilmiş. Samsun Büyükşehir Belediyesi de bu konuya özenle önem vermektedir. Bu önemi ortaya konulan bu çalışmayla da hissedebiliyoruz. İnanıyorum ki bu çalışma neticesinde şehrimizin güzel ailelerinin daha mutlu, müreffeh ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır."

2 gün sürecek çalıştayda "Aile Olmak, Eylem Planı Nedir? İşlevi ve Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Unsurlar, Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Ulusal Eylem Planı (2024-2028) Nedir" gibi birçok konuda uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirilecek ve rapor hazırlanacak. - SAMSUN